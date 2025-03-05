Эти овощи и цветы нужно посадить в первую очередь: список мартовских культур

Казалось бы, март - довольно холодный месяц. В народе о нем так и говорят: „Март - за всіх варт“, то есть, еще могут быть заморозки посильнее зимних. Тем не менее, есть овощи и зелень, которым они не страшны. Также в марте стоит посеять на рассаду и некоторые виды цветов. Что посадить весной в первую очередь - рассказываем ниже.

Что можно сажать на огороде в марте

Как уже говорили, из огородных культур в начале весны в открытый грунт высевают холодоустойчивые, которые не боятся низких температур и заморозков.

Итак, что сеять в марте на участке:

петрушку - она считается одной из самых морозостойких, поэтому ее сеют ранней весной, перед посевом семена советуют прорастить во влажной салфетке на батарее;

лук-чернушку - также сеют, как только сходит снег и почва прогревается на 5 см, грядку перед посевом советуют разрыхлить, пролить горячей водой и закрыть черной пленкой на 3 дня;

горох - сажают в середине-конце марта, он прорастет и при +4°С, а выдержать может -5°С, но если сеете в начале месяца, то грядку лучше накрыть пленкой;

морковь - тоже холодостойкая культура, но ее высевают в конце марта, а перед посевом проращивают, чтобы отбраковать плохие семена;

пастернак - тоже мартовская культура, но у него есть привычка плохо всходить, поэтому его, как и морковь, лучше прорастить и сеять в сухую погоду, чтобы семена не вымыло из почвы;

редис - тоже нужно прорастить, а высевать в открытый грунт лучше во второй половине месяца, когда температура воздуха будет +10°С.

Кроме огородных культур, в первом месяце весны можно также высевать и некоторые цветы.

Какие цветы лучше всего сажать в марте

Почва в марте еще не прогрета, поэтому, если говорить о том, какие цветы сажать в марте в открытый грунт, то это могут быть луковичные, которые вы не успели посадить осенью. Когда земля оттает, можно высадить луковицы тюльпанов и нарциссов. Правда, зацветут они, скорее всего уже на следующий год. Но если у луковиц тюльпанов образовался бугорок и появился росток, то они зацветут и весной.