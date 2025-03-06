Скромные метры: 12 мест для хранения, которые вы зря игнорировали
Используйте каждый квадратный сантиметр с пользой — изучите идеи для хранения от экспертов Houzz.
Где хранить и куда складывать — вопрос, который нередко посещает даже владельцев просторного жилья. Что уж говорить об обитателях компактных типовых квартир! Понятно, что в идеале нужно заранее предусмотреть места для хранения всех необходимых вещей, не покупать лишнего и регулярно избавляться от хлама. Но реальность порой диктует свои условия. Изучаем идеи удобного хранения вещей!
1. Над дверью
Между дверью и потолком достаточно места, чтобы повесить небольшую узкую полку, а то и пару — друг над другом. Массивные и тяжелые предметы здесь размещать следует только в одном случае — вы уверены, что они не упадут от случайного удара дверью (например, при сквозняке).
Факт: обычно на полке над дверью над дверью размещают что-то легкое и декоративное. Это может быть коллекция кубков, сувениров, посуда (если речь о двери на кухню или столовую). При наличии места, можно спланировать полку достаточной глубины по размеру пустых чемоданов.
Полку можно повесить как над входными, так и над межкомнатными дверьми. Да и над проемом без двери тоже. Разместить такую конструкцию можно хоть в прихожей, хоть в ванной: хранить несезонную обувь или банные полотенца.
2. По сторонам от двери
Взгляните на свободные стены по обеим сторонам от двери. Если для полноценного шкафа здесь не хватит места, то узкие стеллажи вполне способны поместиться. При желании полки вокруг двери можно закрыть глухими или застекленными дверцами.
3. Над окном
С окнами работает тот же принцип, что и с дверьми. Небольшое пространство от окна до потолка послужит прибежищем для книг и постеров в гостиной и спальне или кружек и кастрюль — на кухне.
Совет: Используйте узкие полки над окном, чтобы визуально не перегрузить интерьер и не лишить комнату дневного света. Продлите полку, расположенную над окном и введите ее на соседнюю стену. Благодаря тому, что нижняя часть стены останется свободной, комната не будет выглядеть перегруженной. Зато полезной площади для хранения вещей в квартире прибавится.
4. Между окон
Еще одно место для полки с книгами или декоративными мелочами.В этом случае следует продумать вопрос открывания штор — если полка глубока и сильно отступает от поверхности стены, обычные шторы не подходят (содержимое полки будет просто напросто выпирать из-под занавесок). Удобнее повесить рулонные шторы.
Вариант, при котором отказываться от штор не придется — полки или узкие стеллажи, расположенные по бокам от окна прямо возле стен. Конечно, лучше устанавливать их до того, как вешать карниз. Но в крайнем случае можно просто не подводить шторы вплотную к стенам.
5. По углам
Конечно, не стоит заполнять вещами каждый свободный угол в комнате, но при нехватке места отчего бы не воспользоваться таким решением?
Установите полки между готовым модулем шкафа и стеной — буквально „достройте“ полки на пропадающих сантиметрах.Если полки окажутся короткими и глубокими, на помощь в организации хранения придут контейнеры или коробки.
Кстати: идея работает не только с внутренним, но и с внешним углом
6. Под подоконником
Иногда стоит добавить глубины подоконнику и вывести его за пределы оконных рам — на стены. Места такая конструкция займет немного, зато у вас будет дополнительная полка для нужных мелочей, декоративных безделушек и не только.
6. Под подоконником
Иногда стоит добавить глубины подоконнику и вывести его за пределы оконных рам — на стены. Места такая конструкция займет немного, зато у вас будет дополнительная полка для нужных мелочей, декоративных безделушек и не только.
Важное ограничение — для закатывания ящику нужна полная глубина кухонного короба. Иными словами, на стене не должно располагаться силовых розеток для подключения техники, подключения водопровода или сливных шлангов посудомойки.
8. Под стиральной машинкой
С помощью усиленной мебели можно установить прибор на высоту нескольких ящиков (в них удобно хранить таз и бытовую химию).
9. В торце ванны
Скромные ряды полок или целый стеллаж можно установить прямо в изголовье ванны. Что здесь хранить — зависит от параметров полок: их высоты и глубины. Но в любом случае место для шампуней и полотенец найдется.
Совет: Внимательно измерьте высоту, на которой будет висеть нижняя полка. Должно оставаться достаточно свободного пространства, чтобы вы не ударились головой, принимая ванну. Обратите внимание на то, что мебельная плита должна быть влагостойкой, а кромки (даже надежно закрытые) не помешает дополнительно обработать прозрачным силиконом в местах крепления к стене.
10. Под ванной
Пространство под ванной также многие сбрасывают со счетов, и зря — здесь может не просто храниться ведро и тряпка: по периметру ванны легко разместить полугодовой запас моющих средств.
11. Над унитазом
Даже в тесном санузле обычно есть немного свободного пространства между стеной и унитазом — здесь может разместиться узкий стеллаж.Не сбрасывайте со счетов пространство под потолком. Особенно если над бачком нет сантехнического люка — вы вольны использовать стену по своему усмотрению.
12. Все ненужное — под стол
Только очень аккуратно. Складываем книги стопкой, толстые журналы аккуратными штабелями. А все, что невозможно структурировать и упорядочить — отправляем в чемодан или пару закрытых ящиков. И да, задвигаем их под стол.