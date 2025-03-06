Скромные метры: 12 мест для хранения, которые вы зря игнорировали

Где хранить и куда складывать — вопрос, который нередко посещает даже владельцев просторного жилья. Что уж говорить об обитателях компактных типовых квартир! Понятно, что в идеале нужно заранее предусмотреть места для хранения всех необходимых вещей, не покупать лишнего и регулярно избавляться от хлама. Но реальность порой диктует свои условия. Изучаем идеи удобного хранения вещей!

1. Над дверью

Между дверью и потолком достаточно места, чтобы повесить небольшую узкую полку, а то и пару — друг над другом. Массивные и тяжелые предметы здесь размещать следует только в одном случае — вы уверены, что они не упадут от случайного удара дверью (например, при сквозняке).

Факт: обычно на полке над дверью над дверью размещают что-то легкое и декоративное. Это может быть коллекция кубков, сувениров, посуда (если речь о двери на кухню или столовую). При наличии места, можно спланировать полку достаточной глубины по размеру пустых чемоданов.

Полку можно повесить как над входными, так и над межкомнатными дверьми. Да и над проемом без двери тоже. Разместить такую конструкцию можно хоть в прихожей, хоть в ванной: хранить несезонную обувь или банные полотенца.

2. По сторонам от двери

Взгляните на свободные стены по обеим сторонам от двери. Если для полноценного шкафа здесь не хватит места, то узкие стеллажи вполне способны поместиться. При желании полки вокруг двери можно закрыть глухими или застекленными дверцами.

3. Над окном

С окнами работает тот же принцип, что и с дверьми. Небольшое пространство от окна до потолка послужит прибежищем для книг и постеров в гостиной и спальне или кружек и кастрюль — на кухне.

Совет: Используйте узкие полки над окном, чтобы визуально не перегрузить интерьер и не лишить комнату дневного света. Продлите полку, расположенную над окном и введите ее на соседнюю стену. Благодаря тому, что нижняя часть стены останется свободной, комната не будет выглядеть перегруженной. Зато полезной площади для хранения вещей в квартире прибавится.

4. Между окон