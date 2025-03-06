Владельцам домов следует осмотреть свои строения перед началом сезона гнездования

Вороны и чайки, которые доставляют больше всего беспокойства, уже ищут места для гнездования, поэтому сейчас самое время осмотреть здания. „Беспокоить птиц во время гнездования неэтично и запрещено законом. Выращивание птенцов - наиболее важный и чувствительный период для птиц. Поэтому здание следует осмотреть перед началом сезона гнездования птиц. Однако профилактику нельзя начинать в середине периода гнездования — если в гнезде уже есть яйца и/или птенцы, следует держаться от них подальше и подождать, пока птенцы не станут достаточно большими, чтобы покинуть гнездо“, — сказала руководитель бюро природоохранных работ Департамента окружающей среды Эйке Таммекянд.

Уже в марте следует осмотреть крыши и предотвратить попытки гнездования. Это даст птицам воdekorзможность выбрать более подходящее место для гнезда и вырастить потомство. Владелец дома должен осмотреть и при необходимости не допустить доступа птиц на крышу, чердак, балконы, карнизы, а также критически осмотреть всё строящееся здание или склад. Особенно тщательный осмотр нужен, если весной или летом планируется ремонт крыши или утепление здания.

Люди не должны вмешиваться в естественный жизненный цикл природы, а птицы являются естественной частью городской среды. Вмешательство оправдано только для защиты здоровья или имущества человека. „Закон разрешает удалять птичьи гнезда только в целях обеспечения безопасности или защиты имущества, но даже в этих случаях необходимо получить разрешение Департамента окружающей среды. Однако разрешение на перемещение или удаление гнезда является исключением“, — пояснила Таммекянд, добавив, что лучше всего, если птицы вообще не будут гнездиться в неподходящем месте и смогут найти более пригодное место на раннем этапе.

Практические рекомендации:

Закройте сеткой или отремонтируйте возможные проёмы и отверстия в кровельных свесах и других доступных для птиц местах.

Очистите крыши от мусора и других материалов, подходящих для сооружения гнёзд. Уберите с пологих крыш и балконов лишние предметы.

При необходимости используйте подходящие отпугивающие средства, например изображения хищных птиц, развевающиеся на шесте воздушные змеи, мячи в виде глаз. Периодически меняйте отпугивающие средства, поскольку птицы привыкают к ним.

Пологую крышу необходимо заранее очистить от веток, которые являются подходящим материалом для гнездования чаек. Крышу необходимо посещать ежедневно и убирать возможные гнезда, одновременно давая птицам сигнал, что это неподходящее место для гнездования.

Вороны, галки и чайки гнездятся рядом с людьми из-за легкодоступной пищи. Кормить их точно не стоит. Мусорные контейнеры следует держать закрытыми, а компост необходимо собирать в закрытый компостер.

Если гнездование птиц вас не беспокоит, позвольте им делать это спокойно. Птицы живут в населенных пунктах, потому что там есть подходящие для них места гнездования, корм и укрытие.