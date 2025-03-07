Роза подмерзла — как спасти цветок? Советы садоводам

Как можно спасти подмерзшую розу

Полив розы

Вы будете удивлены, но спасти замерзшую розу можно с помощью обычной водки. Для приготовления действенного раствора вам нужно взять такие ингредиенты, как:

Водка — 200 грамм

Вода — одно ведро

Растворите водку в воде, а затем готовым раствором полейте кусты роз, которые у вас подмерзли. Для эффективного результата поливайте растения каждые пять-шесть дней два-три раза подряд. Если куст вашего растения сильно подмерз, восстанавливать его придется три-четыре недели.

Обрезка кустов

Также необходимо удалить черные побеги до тех пор, пока на кустах не останутся лишь светлые части. Но если сердцевина куста коричневая, а побеги подмерзли, обрезайте вплоть до самого основания растения. Побеги, на которых разорвана кора, также надо удалить. А если куст стал полностью черным, обрежьте его до места прививки.

Обязательно обработайте потом все места срезов зеленкой или садовым варом и опрыскайте побеги фунгицидами. Далее создайте над кустами роз маленький парник, например, из отрезанной верхушки большой бутылки на пять литров. Но этот парник обязательно воткните в землю и закрепите, чтобы его не снесло ветром, и он продолжил защищать ваши кусты.