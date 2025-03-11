11.03.2025, 10:30
Заманчивые предложения. В Таллинне выставят на продажу привлекательные объекты возле моря(2)
ФОТО: | Delfi Meedia
В этом году от продажи ненужной государству недвижимости планируется выручить 12,044 млн евро. Крупнейшие объекты недвижимости, которые продает Riigi Kinnisvara AS (RKAS), находятся в Таллинне и Тарту.
В прошлом году план продаж RKAS был самым масштабным за всю историю, и ненужная государству недвижимость была продана в общей сложности более чем за 20 миллионов евро. В этом году объем продаж должен составить всего 12 миллионов евро. Будут выставлены на продажу, в частности, некоторые объекты, аукцион на которые в прошлом году провалился.
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