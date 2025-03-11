Заманчивые предложения. В Таллинне выставят на продажу привлекательные объекты возле моря

В прошлом году план продаж RKAS был самым масштабным за всю историю, и ненужная государству недвижимость была продана в общей сложности более чем за 20 миллионов евро. В этом году объем продаж должен составить всего 12 миллионов евро. Будут выставлены на продажу, в частности, некоторые объекты, аукцион на которые в прошлом году провалился.

В прошлом году самой громкой сделкой стала продажа территории бывшей Таллиннской тюрьмы за 8,7 млн ​​евро. Сейчас столь крупных объектов не предлагается, но, по словам эксперта по недвижимости и руководителя по развитию ELUM Kinnisvara Ристо Вяхи, на продажу будут выставлены очень привлекательные для застройщиков прибрежные объекты недвижимости в Пыхья-Таллинне. Продажа объектов, которые уже оказались невостребованными в предыдущие годы, по мнению Вяхи, не предвещает успеха и в этот раз.