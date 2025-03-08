Клиент в недоумении: „Почему в IKEA отказываются продавать последний товар в магазине? Я не могу ездить туда каждый день“

Читатель пишет, что как-то отправился в IKEA, чтобы посмотреть товары на финальной распродаже, и увидел ковер, который очень захотел купить - скидка отличная, да и сам ковер идеально подошел бы в интерьер. Как оказалось, ковер уже раскупили, но образец в зале все еще висел.

„Спросил работников в отделе ковров, можно ли купить этот образец, и они ответили, что нет, так как возможно поступление нового товара, и образец им еще понадобится. У сотрудника на стойке информации же узнал, что товары на финальной распродаже больше не поступают в продажу, но все равно мне якобы не могут продать образец, даже несмотря на то, что этот товар больше не поступит в продажу. Где логика?“ - жалуется клиент.