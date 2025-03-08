08.03.2025, 08:30
Клиент в недоумении: „Почему в IKEA отказываются продавать последний товар в магазине? Я не могу ездить туда каждый день“(7)
ФОТО: | Delfi Meedia
Читатель Delfi недоумевает, почему он не может купить в магазине IKEA товар, если это последний экземпляр: „Во всех других мебельных продают - а здесь нет. В чем проблема?“
Читатель пишет, что как-то отправился в IKEA, чтобы посмотреть товары на финальной распродаже, и увидел ковер, который очень захотел купить - скидка отличная, да и сам ковер идеально подошел бы в интерьер. Как оказалось, ковер уже раскупили, но образец в зале все еще висел.
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