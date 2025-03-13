Ваш шанс обновить свою квартиру! Открыт прием заявок в новый сезон телешоу „Мой дом с IKEA“
IKEA снова ищет жителей Эстонии, которые мечтают об обновлении интерьера совершенно бесплатно в своем доме или на работе и хотели бы принять участие во втором сезоне телепроекта об интерьере „Мой дом с IKEA“ (Minu IKEA kodu). Телешоу выходит при сотрудничестве с TV3, заявки на участие принимаются до 23 марта.
Новый сезон покорившего в прошлом году сердца множества жителей страны телешоу об интерьере „Мой дом IKEA“, который выйдет осенью, покажет истории преображения 8 помещений. Как и в прошлом сезоне, участники сначала расскажут дизайнерам интерьера и ведущей шоу Ханне Мартинсон о связанных с помещением вызовах, мечтах и потребностях, а затем доверятся специалистам, которые найдут наилучшие решения и претворят их в жизнь.
„В прошлом сезоне наши дизайнеры интерьера продемонстрировали, что умеют разрабатывать нестандартные дизайн-проекты и обставлять самые разные помещения. Мы надеемся, что наши решения и идеи для максимально эффективного использования помещений не только упростят жизнь людей и компаний, принимающих участие в проекте, но и послужат источником вдохновения и практических советов для зрителей“, – сказала руководитель отдела дизайна интерьера IKEA Брита Миквере.
Зрители телешоу увидят, как выглядит творческий процесс дизайнера интерьера, как дизайнеры обсуждают необходимые изменения, выбирают мебель и решения, комбинируют различные элементы и т. п. Каждому из помещений, которому требуется преображение, будет посвящен отдельный выпуск проекта, поэтому зрители не просто увидят изменения, но и почерпнут множество идей, чтобы с легкостью применить их у себя дома.
„Осенью мы сопереживали историям, которые всем нам так или иначе знакомы. В какие-то моменты мне даже казалось, что ремонт идет в моем собственном доме. Доступные и простые, но функциональные решения для обустройства дома решили многие проблемы и создали пространства, где люди могут просто наслаждаться жизнью и быть счастливыми. Я с нетерпением жду возможности увидеть еще более вдохновляющие решения для следующих домов и офисов“, - сказала ведущая Ханна Мартинсон.
Начался отбор участников
Первым этапом шоу „Мой дом с IKEA“ станет отбор участников. До 23 марта любой житель Эстонии, который мечтает по преображении помещения у себя дома или на работе, может подать заявку онлайн по адресу https://www.ikea.ee/ru/novyy-sezon-moy-dom-s-ikea-zhdyom-vashi-zayavki. В заявке нужно указать, какого типа помещение желаете изменить. Среди всех кандидатов команда проекта отберет участников второго тура и свяжется с ними. Затем пройдет окончательный отбор 8 счастливчиков, которые смогут принять участие в программе.
В прошлом сезоне телешоу дизайнеры интерьера IKEA преобразили восемь помещений в Эстонии – спальни, гостиные и кухни в городских и загородных домах, а также офис одной компании. Специалисты IKEA помогли участникам привыкнуть к новым интерьерам, познакомили с принципами поддержания порядка и рассказали, как сделать, чтобы дом отражал их индивидуальность.