Цены на недвижимость в Эстонии за 15 лет выросли втрое, а в Италии упали

Согласно статистике Евростата, опубликованной в начале года, цены на недвижимость в Эстонии и Венгрии утроились в период с 2010 года по третий квартал 2024 года. В обеих странах цены на недвижимость выросли на 230%, что удерживает эти две страны одной языковой группы на первом месте в Евросоюзе, за ними следуют Литва (180%) и Латвия (154%).

„Экономика нашего региона развивается достаточно хорошо, а экономика Литвы в последние годы даже очень хорошо – это главная причина, почему Литва догоняет нас по ценам на недвижимость. В Венгрии дела идут не так хорошо, но в то же время и не плохо. Причина роста цен на их недвижимость – экономическая конвергенция, или сближение с уровнем цен на недвижимость в Центральной Европе“, – говорит Ребане.

В среднем цены на недвижимость в Европе выросли на 54% в период с 2010 по третий квартал 2024 года. Единственной европейской страной, где цены на недвижимость упали за этот период, была Италия, где они снизились на 4%.

„Цены на недвижимость в Северной Италии сильно отличаются от цен в Южной Италии. Например, цена за квадратный метр недвижимости в Милане в январе составила 5400 евро за квадратный метр, что дороже, чем в Хельсинки или Брюсселе. Южная Италия явно сталкивается с проблемами – на большей части юга Италии уровень жизни ниже, чем в Эстонии. Существуют острые опасения по поводу структуры экономики и коррупции в этих регионах, которые так и не были решены“, – сказал он.

Руководитель отдела розничных банковских услуг Luminor Baltic объяснил, что если дела в экономике идут плохо, то местный рынок недвижимости не улучшится, так как в таких районах нет нового населения, бизнеса, денег или спроса на новую недвижимость, и нет желания менять место жительства. Если нет новостроек и спроса, то поднять цены на недвижимость сложно.