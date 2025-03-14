ВИДЕО | Изнемогая под тяжестью платежей за пустующие квартиры, нарвские квартировладельцы начали осваивать Booking

Настроение в конце уходящего года у нее, как и у многих нарвитян, вспоминает Вера, из-за резкого повышения теплотарифов было совсем не праздничное.– Прикинув, сколько мне предстоит заплатить за две свои квартиры при новых тарифах, я просто растерялась: половина моей зарплаты! Кстати, знаю людей, в том числе пенсионеров, у которых во владении три квартиры. Не потому, что они собрались делать бизнес, а просто не могут продать доставшуюся им от родителей или детей недвижимость: цены на нее в Нарве сейчас – нарочно не придумаешь. При нынешней дороговизне жизни даже не заметишь, как твоя квартира, превратившаяся в деньги, испарится, – говорит она.

Вера стала усиленно искать арендаторов для своей стоявшей на тот момент свободной хрущевки. Разместила объявление на порталах, по рекомендации знакомых сделала заявку маклеру. Все безуспешно. Но в один из дней женщину посетила неожиданная мысль: а не попробовать ли ей поискать клиентов через какой-то там Букинг?

– На тот момент я знала о Букинге лишь то, что это популярная система, помогающая сводить арендаторов жилья и арендодателей из разных точек мира. А пугала моя „дремучесть“ – английского не знаю, в компьютерных делах не сильна, – рассказывает женщина.

Людям из очереди – недорого, поближе к границе

С помощью интернета Вера начала разбираться, в чем специфика Букинга, как он работает. Затем зарегистрировалась на Booking.com и получила на нем собственную площадку для встречи с потенциальными клиентами, языком общения отметив русский.

И по ходу дела выяснила, что на Букинге практикуется суточная аренда. Что если арендатор принял заказ, то уже кровь из носу должен предоставить жилье или подыскать для клиента аналогичное. Что арендатору ставятся оценки по нескольким критериям. И если твой рейтинг в итоге окажется низким – не видать тебе в будущем заказов.

Как-то раз, к примеру, спасала одного франтоватого клиента от лютого холода: принесла ему прямо в очередь… горячую грелку.