ВИДЕО | Изнемогая под тяжестью платежей за пустующие квартиры, нарвские квартировладельцы начали осваивать Booking(3)
Нарвитянка Вера, назовем ее так, вряд ли когда-нибудь могла познакомиться с ученым из Франции, парой художников из Австрии, айтишником из Финляндии, врачом из Германии в какой-либо другой обстановке. Но все эти люди побывали в ее квартире – арендовали посуточно. Эти мимолетные встречи, говорит женщина, помогли ей не только материально, но и морально, пишет gazeta.ee.
Настроение в конце уходящего года у нее, как и у многих нарвитян, вспоминает Вера, из-за резкого повышения теплотарифов было совсем не праздничное.– Прикинув, сколько мне предстоит заплатить за две свои квартиры при новых тарифах, я просто растерялась: половина моей зарплаты! Кстати, знаю людей, в том числе пенсионеров, у которых во владении три квартиры. Не потому, что они собрались делать бизнес, а просто не могут продать доставшуюся им от родителей или детей недвижимость: цены на нее в Нарве сейчас – нарочно не придумаешь. При нынешней дороговизне жизни даже не заметишь, как твоя квартира, превратившаяся в деньги, испарится, – говорит она.
Вера стала усиленно искать арендаторов для своей стоявшей на тот момент свободной хрущевки. Разместила объявление на порталах, по рекомендации знакомых сделала заявку маклеру. Все безуспешно. Но в один из дней женщину посетила неожиданная мысль: а не попробовать ли ей поискать клиентов через какой-то там Букинг?
– На тот момент я знала о Букинге лишь то, что это популярная система, помогающая сводить арендаторов жилья и арендодателей из разных точек мира. А пугала моя „дремучесть“ – английского не знаю, в компьютерных делах не сильна, – рассказывает женщина.
Людям из очереди – недорого, поближе к границе
С помощью интернета Вера начала разбираться, в чем специфика Букинга, как он работает. Затем зарегистрировалась на Booking.com и получила на нем собственную площадку для встречи с потенциальными клиентами, языком общения отметив русский.
И по ходу дела выяснила, что на Букинге практикуется суточная аренда. Что если арендатор принял заказ, то уже кровь из носу должен предоставить жилье или подыскать для клиента аналогичное. Что арендатору ставятся оценки по нескольким критериям. И если твой рейтинг в итоге окажется низким – не видать тебе в будущем заказов.
Как-то раз, к примеру, спасала одного франтоватого клиента от лютого холода: принесла ему прямо в очередь… горячую грелку.
Изучив, по каким ценам и за что именно в Нарве предлагаются на этом сайте квартиры, Вера поняла, что ее двухкомнатная хрущевка – вполне привлекательное для нанимателей предложение. Если в секторе продаж она оказывалась бедной Золушкой, то здесь вполне могла потянуть на „принцессу“: двушка нашей героини – светлая, теплая, со свежим ремонтом и необходимым набором удобств.
Но разве мало в Нарве таких квартир, и ведь пустуют? Зато та, что у Веры, – в нескольких минутах от границы. Для путешествующих через Нарва-1 это попадание в десятку. Вспомним, что на границе творилось в октябре-декабре прошлого года: многочасовые очереди при минусовой температуре, причем за один день перейти границу удавалось далеко не всем. Поэтому многие люди, уже проделавшие до Нарвы огромный путь, старались бронировать гостиницы или частное жилье, чтобы отдохнуть с дороги, принять душ, перекусить и поспать. Для этого хватало всего несколько часов, и плата за них, какую можно было найти по Букингу, вполне гармонировала с потребностью клиентов.
Подработка без выходных
Вера изучила ценовые предложения, касающиеся Нарвы, и определила свое: 30 евро за ночь.
Бизнес пошел довольно бодро, практически каждый день хозяйка получала на смартфон сигнал, что квартиру бронируют. Декабрьский и часть январского графика заполнились у Веры почти без пробелов. А это значит: ежедневная уборка квартиры, смена белья, встреча новых клиентов. И это при том, что наша героиня – работающая женщина. Поэтому поступивший ей через полтора месяца запрос на постоянную аренду „бизнесменку“ чрезвычайно обрадовал. Свой проект она без сожалений свернула. И осталась собой довольна: во-первых, покрыла расходы на коммунальные услуги и интернет (423 евро) и даже немного заработала (127 евро, с которых, конечно, будет удержан подоходный налог).
Во-вторых, потому что все, что предусматривалось услугой, нарвитянка выполнила полностью. А в большинстве случаев еще и с перебором. Как-то раз, к примеру, спасала одного франтоватого клиента от лютого холода: принесла ему прямо в очередь… горячую грелку. Мужчина был очень тронут, а попав в Нарву в очередной раз, отблагодарил своего бывшего арендатора гостинцами.
На вопрос „стоит ли с этим связываться?“, немного подумав, Вера отвечает: стоит. „Если вам трудно оплачивать свои дополнительные квартиры… Если у вас есть возможность не нанимать себе помощников… И если вы трудолюбивы и общительны…“.
Свою работу на Букинге, говорит наша героиня, она просто поставила на паузу.
Для туристов с достатком
Но далеко не все участники Букинга работают лишь для того, чтобы закрыть коммунальные расходы. Для многих это реальный бизнес. Сейчас по Букингу в Нарве предлагается более 100 мест размещения: отели, апартаменты, обычные квартиры. (В Эстонии разницы между апартаментами и квартирами с формальной точки зрения не существует). Ценовой разброс – от 35 до 154 евро за 2 ночи. Самое дорогое размещение – 318 евро в сутки (с завтраком), это апартаменты прямо в Нарвском замке.
Изучая категорию дорогого жилья в Нарве, мы наткнулись на пример, воодушевивший нас безмерно. Об этих апартаментах с гордостью за Нарву написала в Фэйсбуке Елена, подруга снимавших их людей. „Новейшие апартаменты в стиле стимпанк начиная от дверного замка заканчивая вроде бы обычной столовой вилкой… во всем прослеживается уникальность и любовь“, – так отрекомендовала City-Steampunk Елена. И подтвердила свои слова фотографиями.
Что, правда так ударно? – спросили мы себя и напросились в гости к владельцам квартиры.
Совладелец этой недвижимости Максим Конош предложил начать ее обзор с ванной комнаты. Это одна из трех тематических зон квартиры, кстати, небольшой по площади, около 30 кв. м, но благодаря такой организации пространства выглядящей солидно.
Альтернативная реальность на улице Мадизе
– Стимпанк – это альтернативная реальность, – попутно поясняет нам молодой человек. – Если бы мир пошел по пути паровых машин, тогда все выглядело бы примерно так.
Первая зона, как выясняется, заточена на морскую тематику. Ее изюминки – раковина, закрепленная на бочке из-под виски, и иллюминаторы с настоящего эстонского судна. Зона вторая – техническое ретро: светильники, посуда, радиаторы, камин… Третья зона делает отсылку к пассажирскому купе первых поколений.
Оформление апартаментов может удивить вас еще многими деталями, и в этом заслуга второго владельца City-Steampunk – Ирины Рядновой. „Ирина в нашем партнерстве отвечает за дизайнерские решения, многое из этого она сделала сама“, – поясняет Максим. Своеобразия апартаментам добавил и он сам: объект управляется по системе „умный дом“.
Интересно, что City-Steampunk – это третий объект партнеров. Оба предыдущих, хотя они и попроще, оформлены также с фантазией: один в индустриальном стиле, другой – в средневековом.
В ожидании лета и иного „потепления“
Как скоро окупаются такие проекты и окупаются ли вообще? Максим Конош говорит, что заниматься этим бизнесом стало сложнее: сильно подорожали ремонты. К примеру, на свой „стимпанк“ партнерам потребовалось что-то около 25 – 30 тысяч евро. Сдается он за 65-70 евро в сутки; со времени запуска City-Steampunk, то есть в течение двух минувших месяцев, на него поступило 6 заказов, есть уже летние бронирования. И не стоит забывать про ущерб имуществу, который не всегда покрывается страховками. Так что „отбивать“ вложенные средства придется лет 10.
Провалы в бюджете для партнеров пока не критичны, у них есть основная работа, но в целом, по словам Максима, на работе через Букинг больших денег в Нарве сегодня не заработаешь. Однако в эту индустрию, аренду посуточно, молодой человек все-таки верит.
– Нарва – очень интересный город. Надеюсь, что ее привлекательность для туристов будет расти благодаря масштабным культурным и спортивным событиям. Что отрегулируется ситуация на границе, и у нас появятся россияне, – рассуждает он.
Максим говорит, что когда начал заниматься арендой, мест размещения в Нарве даже не хватало. Поэтому полагает, что их с Ириной экономические расчеты в итоге оправдаются. Хотя в какой-то момент они и вкладывались в этот проект уже не для коммерции, а просто на волне творческого азарта.