Целью оценки недвижимости является не только определение ее рыночной стоимости

„Визуальный осмотр, произведенный независимым экспертом, может послужить основой для заказа строительно-технической экспертизы, выявления скрытых дефектов и предоставления дополнительной информации, крайне необходимой для участвующих в сделке людей, – заметил Тедер. – Кроме того, оценщики проведут проверку документации, оценят юридические нюансы и зададут критические вопросы, ответы на которые могут оказаться даже несколько неудобными. Эти ответы, возможно, и не окажут прямого влияния на рыночную стоимость, однако собранная справочная информация и ее привязка к конкретному объекту недвижимости может представлять собой как положительные, так и отрицательные сведения, важные как для банков и покупателей, так и для самих владельцев недвижимости“, – уверен он.