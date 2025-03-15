Один из лидеров рынка риелторских услуг меняет свое название

По словам старшего партнера Pindi Group Калева Роозивяли, речь идет об одном из последних значительных шагов на пути реализации управленческой и структурной реформы группы. „Необходимость в использовании названия Realia Group существовала в тот период, когда мы работали также и в зарубежных странах. Теперь же, когда мы сосредоточились на посреднических и оценочных услугах, а также на предоставлении услуг по содержанию недвижимости в порядке в Эстонии, вполне логичным является решение, согласно которому наша работа с местным населением будем осуществляться под достаточно хорошо известным и завоевавшим признание наименованием Pindi также и на уровне группы“, – пояснил Роозивяли.