Один из лидеров рынка риелторских услуг меняет свое название
Предлагающая полный спектр услуг и объединяющая бренды Pindi Kinnisvara, Pindi Kinnisvarahaldus и ERI Kinnisvara компания Realia Group, занимающая лидирующие позиции на рынке недвижимости уже на протяжении 30 лет, 13 марта 2025 года была переименована в Pindi Group.
По словам старшего партнера Pindi Group Калева Роозивяли, речь идет об одном из последних значительных шагов на пути реализации управленческой и структурной реформы группы. „Необходимость в использовании названия Realia Group существовала в тот период, когда мы работали также и в зарубежных странах. Теперь же, когда мы сосредоточились на посреднических и оценочных услугах, а также на предоставлении услуг по содержанию недвижимости в порядке в Эстонии, вполне логичным является решение, согласно которому наша работа с местным населением будем осуществляться под достаточно хорошо известным и завоевавшим признание наименованием Pindi также и на уровне группы“, – пояснил Роозивяли.
Консолидированный оборот Pindi Group в 2024 году составил в общей сложности более 6,2 миллиона евро. Основными сферами деятельности группы является оказание посреднических услуг в сфере недвижимости, оценка и обслуживание объектов недвижимости, то есть все важнейшие направления деятельности, необходимые в течение жизненного цикла недвижимости.