Количество сделок с недвижимостью снизилось в феврале. Какова средняя цена квартир?

Если в январе в индексированных городах было совершено 1 145 сделок с квартирной собственностью, то в феврале их количество достигло лишь 1 058.

„Приятно видеть даже незначительный статистический рост цен, однако люди все еще не отошли от шока, вызванного интенсивными покупками в конце года, и для восстановления высоких показателей сделок потребуется некоторое время, – объясняет Пеэп Сооман, партнер Pindi Kinnisvara по продажам. – Количество предложений демонстрирует тенденцию небольшого роста, заметна заинтересованность в покупках, однако заключать сделку потребители не торопятся. Как говорится, весна все расставит по своим местам“, – пошутил он.

„Если же попытаться оценить ситуацию более серьезно, то по всем признакам оживления можно ожидать весной, а если еще и на глобальном уровне ситуация обретет стабильность, то потенциальные покупатели смогут с большей уверенностью решиться на покупку, поскольку количество посещений объектов и заявок на кредиты растет, и лишь недостаточный уровень общего чувства уверенности пока удерживает клиентов от подписания договора“, – добавил он.

В сравнении с прежним пиком цен, зафиксированным в декабре 2023 года, индекс располагается ниже на 12 процентов.

При составлении фирмой Pindi Kinnisvara индекса цен учитывалась взвешенная средняя стоимость квадратного метра совершенных во всех уездных центрах и дополнительно также в городах Кохтла-Ярве и Нарве сделок купли-продажи с квартирной собственностью. В данном случае мы имеем дело с показателями, охватывающими жилье более 800 000 жителей республики на протяжении более чем двадцатилетней истории.