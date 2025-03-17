Полезно знать! Четыре самых распространенных ошибки при выборе управляющей компании

„Случаи, подобные тем, когда, например, члены правления некоторых товариществ попросту устали самостоятельно решать все проблемы, либо сосед, десятилетиями исправно убиравший подъезды, состарился, либо управляющая компания, мягко говоря, подвела – вполне применимы к любому сценарию“, – уверен он. А все дело в том, что

1) Товарищества часто заказывают чрезмерно „урезанный“ пакет постоянных услуг. „Такой подход хотя и позволит снизить фиксированную ежемесячную плату, однако если, например, аварийный надзор не будет включен в такой пакет, то любая экстренная ситуация может вызвать полную растерянность жильцов. Другой пример касается интервала между уборками подъездов. Если, к примеру, в сырую погоду, через час после уборки подъезда по лестнице поднимется целая семья, и следы ее членов будут „радовать“ жильцов целую неделю, то в таком случае неуместно показывать пальцем на управляющего, поскольку на самом деле товарищество само пожелало, чтобы подъезды убирали один раз в неделю“, – замечает Тыниссон.

2) Не проводится проверка обслуживания, выполняемого собственными силами. „Если в штате обслуживающей компании нет собственного техника по обслуживанию или электрика, а все работы выполняют субподрядчики, то такие заказы будут неизбежно выполняться гораздо медленнее, и для устранения даже мелких неполадок может потребоваться несколько недель. Для сравнения: в случае аварии мы реагируем в течение трех часов!“ – отметил Тыниссон.

3) Заказы на предоставление всех услуг размещаются в разных местах. „Уборка помещений заказывается в одном месте, уборка улиц – в другом, техническое обслуживание – в третьем месте, бухгалтерские услуги – в четвертом, и все это, в свою очередь, должен соединить воедино управляющий из пятой компании. Трудно даже представить, что может пойти не так в ситуации, когда у всех этих людей возникнет необходимость срочно связаться друг с другом!“ – риторически восклицает Тыниссон.