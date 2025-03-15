15.03.2025, 13:18
Пришла пора собирать кленовый и березовый сок. Как это сделать правильно?(1)
ФОТО: | Shutterstock
Первый весенний настой получается из кленового сока, а чуть позже – из березового. Свойства сока зависят от того, какая была зима. Считается, что при мягкой зиме сок получается водянистым, при холодной – сладким. А самый сладкий сок в морозную зиму течет из старой березы на холме, пишет Delfi Дом&Сад.
Кленовый сок начинает течь, когда днем светит солнце и температура поднимается выше нуля, а ночью еще холодно. В зависимости от весны это может быть с февраля по апрель.
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