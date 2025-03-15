Пришла пора собирать кленовый и березовый сок. Как это сделать правильно?

Первый весенний настой получается из кленового сока, а чуть позже – из березового. Свойства сока зависят от того, какая была зима. Считается, что при мягкой зиме сок получается водянистым, при холодной – сладким. А самый сладкий сок в морозную зиму течет из старой березы на холме, пишет Delfi Дом&Сад.