Наш сад
15.03.2025, 13:18

Пришла пора собирать кленовый и березовый сок. Как это сделать правильно?

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Delfi Дом&Сад
Добыть сок очень просто – дырка в дереве или сломанная веточка, бутылка и сок потек.
Добыть сок очень просто – дырка в дереве или сломанная веточка, бутылка и сок потек.
ФОТО: PAstudio | Shutterstock

Первый весенний настой получается из кленового сока, а чуть позже – из березового. Свойства сока зависят от того, какая была зима. Считается, что при мягкой зиме сок получается водянистым, при холодной – сладким. А самый сладкий сок в морозную зиму течет из старой березы на холме, пишет Delfi Дом&Сад.

Кленовый сок начинает течь, когда днем светит солнце и температура поднимается выше нуля, а ночью еще холодно. В зависимости от весны это может быть с февраля по апрель.

Сезон березового сока наступает, когда средняя ночная температура составляет около пяти с лишним градусов по Цельсию, что обычно бывает в апреле. В народе апрель иногда называют „месяцем сока“.

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