Неоплаченные долги и брошенное жилье: как в Ида-Вирумаа решают судьбу недвижимости россиян?

„В одной квартире оставались долги еще с тех времен, когда в ходу были кроны. Для товарищества любой долг – проблема, потому что эти деньги можно было бы пустить на ремонт и другие нужды“, – вздыхает председатель.

Варес добавляет: „В нашем товариществе есть несколько квартир, которые стали „мертвым грузом“. Некоторые из них приходилось продавать буквально за копейки, чтобы хоть как-то покрыть долги. В других домах – похожая ситуация. К счастью, в последнее время суды идут навстречу и разрешают продажу без длительных процедур. Сейчас наше товарищество как раз готовится продать одну из таких квартир. Раньше мы ее сдавали, но получилось неудачно“.

„С момента судебного решения до продажи проходит минимум полгода, и не всегда сделка успешна, – отмечает она. – В основном такие квартиры непригодны для проживания, и товарищества не могут вкладываться в их ремонт. Часто приходится продавать жилье за бесценок“.

Председатель ассоциации руководителей квартирных товариществ в Кохтла-Ярве Раиса Варес признает, что сейчас процесс обращения в суд несколько упростился, но продажа квартир не всегда происходит удачно.

В Ида-Вирумаа, где в основном и находятся объекты недвижимости граждан РФ, проблему решают уже второй год. Жилье в хорошем состоянии можно продать через суд, а вот с ветхими квартирами – беда.

В итоге у многих россиян, которым в Эстонии принадлежит недвижимость , начали накапливаться долги по коммунальным платежам – из-за санкций переводы из России в Эстонию осложнены. Как сообщало МВД, в 2022 году владеющих недвижимостью в Эстонии граждан РФ было более 40 000 человек, но только у 4500 из них не было ВНЖ, и им для въезда в Эстонию нужна была виза.

„Я стараюсь найти арендаторов, помогая с арендой, чтобы хоть как-то покрыть долги. Я абсолютно уверен, что пройдет время, и отношения нормализуются. Но я не могу просто стоять в стороне, когда этих людей фактически лишают их права на личную собственность! – возмущается председатель. – Я не могу понять, как государство может спокойно наблюдать, как люди теряют свое право на собственность из-за этих ограничений. Мы не можем просто позволить людям остаться без их жилья, потому что государство установило такие законы, которые фактически лишают людей права управлять своей собственностью!“

„Сейчас у нас ничего не изменилось! Мы по-прежнему сталкиваемся с теми же проблемами, что и раньше. Если кто-то не хотел оставлять себе недвижимость, то ее уже давно продали или мы через суд забрали. Но что поделаешь с теми, кто хочет сохранить квартиру, но не может ею заниматься?“ – возмущается он.

„У квартир практически всегда есть владельцы, – говорит председатель нескольких квартирных товариществ в Кивиыли Саркис Татевосян. – Однако недобросовестные собственники, которые не платили по счетам и накопили долги, уже в основном избавились от своей недвижимости. Они либо продали квартиры, либо мы через суд забрали их за долги. Остро стоит другая проблема. Есть люди, которые не хотят отказываться от квартиры, но не могут ею управлять“.

Однако главная проблема, по ее мнению, – нехватка работы: если бы была работа, люди охотнее покупали бы жилье. Сейчас на рынке много предложений о продаже недвижимости, но даже при низких ценах покупатели не спешат. Однако интерес к таким квартирам есть – хотя и есть свои сложности.

Что касается долгов за коммунальные услуги, то раньше, по словам юриста, можно было просто указать сумму долга, и если должник не ответил, суд бы автоматически удовлетворил иск.

Но даже если удавалось добиться решения в российском суде, его ещё нужно было признать в Эстонии. А это означало дополнительные судебные разбирательства, доставку процессуальных документов в Россию, что могло растянуть процесс на два года.

Кроме того, по словам юриста, российские суды в таких делах должны были применять эстонское законодательство, так как спор касался недвижимости в Эстонии. Однако российские судьи чаще всего не знакомы с эстонскими законами, а значит – истцу приходилось предоставлять переведённые на русский язык законодательные акты, судебную практику и детально объяснять их применение.

По его словам, ранее договор о правовой помощи между Россией и Эстонией требовал, чтобы разбирательства проходили по месту нахождения ответчика. Это означало, что эстонским квартирным товариществам приходилось обращаться в российские суды, что значительно усложняло процесс.

Менее чем через месяц, с 19 марта, договор между Эстонией и Россией о правовой помощи утратит силу. Это приведет к необходимости новой легализации документов и дополнительным расходам.

Сейчас процесс более детализирован: суд должен проверить правильность начислений и запросить необходимые документы для подтверждения тарифов и других данных.

„Таким образом, процедура действительно стала проще и быстрее, но остаётся ряд нюансов, которые могут повлиять на её сроки и эффективность“, – говорит он.

„Проблему можно решить“

Александр Пехаленко отмечает, что если рассматривать ситуацию с россиянами, оставившими свои квартиры в Эстонии и не имеющими возможности оплатить долги из-за проблем с картами и переводами, то этот процесс, скорее всего, затянется ещё на длительный срок.

„Да, если человек не проигнорирует судебный иск и будет готов на него ответить, то процесс, конечно, затянется. Но тем не менее основная проблема здесь – это, конечно, проблема собственников. Ведь эстонский суд, как и любой другой суд в мире, не будет учитывать, что ты не можешь заплатить из-за санкций или проблем с банками. Кстати, на банки, на самом деле, санкции не накладывали – они просто не хотят принимать деньги из России“, – констатирует Пехаленко.

Юрист добавляет: „Да, иногда люди не могут заплатить, потому что банковские системы не работают, или потому что они не могут физически приехать – им визу не дают, или возникает другая проблема. Но суть остаётся: долг есть, он никуда не уходит. И, хочешь ты или нет, его всё равно надо платить. Да, сложности с этим есть. Да, все прекрасно понимают, что происходит. Но мы не знаем, сколько это будет продолжаться – может, всё закончится завтра, а может, ещё будет длиться пять лет, десять. Но заставлять других собственников оплачивать чужие долги – это уже нечестно“

А что же делать, если человек не может заплатить?