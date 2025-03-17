Модный провал: 5 предметов мебели и решений в интерьере, которые безнадежно устарели в 2025-м

Проект Styler рассказывает, какие привычные стилистические решения в интерьере уже устарели.

Шкафы-купе

Шкафы-купе, хоть и кажутся удобными, уже давно не являются трендом в современном дизайне. Они занимают много места и выглядят громоздко, что не добавляет комнатам легкости и простора. Вместо них многие дизайнеры советуют обустраивать гардеробные комнаты.

Если же пространство не позволяет выделить отдельную комнату, можно создать компактную гардеробную в углу комнаты, организовав ее стильным и функциональным способом. Польза такого подхода в том, что вы сможете эффективно организовать хранение вещей, не жертвуя эстетикой.

Создание открытых полок или дизайнерских секций для хранения - это удобнее, а также придает интерьеру более современный вид. В таком случае гардероб не только будет выполнять свою функцию, но и станет частью общей атмосферы комнаты.

Симметрия

Симметричные интерьеры с одинаковой мебелью и деталями уже стали устаревшими. Раньше считалось, что мебель должна стоять по определенному правилу - диван и два одинаковых кресла, все по ровной линии и без свободного пространства.

Но современные тенденции отходят от этой строгой геометрии. Асимметрия стала новым модным трендом: в ней больше свободы и легкости. Мебель можно расставлять так, как хочется, без страха нарушить правильность.

Это позволяет создавать интересные и неповторимые интерьеры, которые выглядят живо и органично. Главное - добавлять не только разнообразные формы, но и цвета, текстуры и стили.

Массивные диваны

Сегодня большие диваны, занимающие всю комнату, уже не так популярны, как раньше. Они часто выглядят тяжело, забирая много пространства и создавая ощущение ограниченности.

Зато современные диваны стали более компактными и элегантными. Они не только занимают меньше места, но и добавляют интерьеру больше легкости и стиля. Такие модели обычно удобнее, их можно легко перемещать или адаптировать под различные потребности.