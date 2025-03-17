Жемчужина Пыхья-Таллинна: инвесторы Estateguru назвали Volta Villa лучшим проектом года

В финансировании проекта Volta Villa приняли участие 6778 инвесторов, самая крупная инвестиция в проект была 500 000 евро и самая маленькая – 50 евро. „Этот проект является отличным примером долгосрочного и эффективного партнёрства, что высоко ценится нашими инвесторами. Строительство Volta Villa прошло гладко, застройщик досрочно вернул весь кредит, а инвесторы получали стабильную и привлекательную прибыль“, —сказал руководитель Estateguru Михкель Стамм. Всего реконструкция Volta Villa была профинансирована в ходе 13 раундов, общая сумма финансирования составила 4,2 миллиона евро, а годовая доходность инвестиций – 10,8%.

Volta Villa – это главное здание расположенного в Пыхья-Таллинне исторического промышленного комплекса Volta, которое в прошлом году было основательно реконструировано, после чего стало эксклюзивным жилым домом с 23 квартирами. В ходе реконструкции были сохранены фасад в стиле неоренессанса, сводчатые потолки и каменные стены исторического здания. Построенное в 1899–1900 годах здание стало частью соответствующей концепции 15-минутного города современной застройки с жилыми домами, коммерческими помещениями и парком.

В результате плодотворного сотрудничества Estateguru и Endover в Таллинне и раньше реализовывались выдающиеся проекты, например Klaussoni Kommivabrik или Rocca Tower IV, названный лучшим проектом 2023 года.

В ходе голосования при выборе проекта года второе место занял жилой комплекс Suur-Karja Residents в Старом городе в Таллинне, роскошные квартиры которого гармонично сочетают в себе исторические детали здания XV века с современным комфортом. Третье место по результатам голосования занял проект Kollane 9 — современное здание с девятью эксклюзивными квартирами в районе Кадриорг, в Таллине.

Инвесторы платформы Estateguru в прошлом году профинансировали 341 проект недвижимости, предоставив более 80 миллионов евро и заработав на процентах доход в размере 12,6 миллиона евро.

Estateguru — ведущая общеевропейская инвестиционная среда, предоставляющая кредиты под залог недвижимости предприятиям малого и среднего бизнеса, а также предлагающая тщательно отобранные инвестиционные возможности для международного сообщества инвесторов. Мы занимаемся развитием безграничной цифровой экосистемы для финансирования и инвестиций в проекты недвижимости как в Европе, так и за её пределами. Объединяя разных поставщиков услуг, предпринимателей и инвесторов в единой операционной среде, мы предлагаем уникальное решение, которого не могут предложить другие финансовые учреждения — простой трансграничный цифровой сервис для заёмщиков и инвесторов. В офисах Estateguru в Таллинне, Риге и Вильнюсе работают 44 профессионала.