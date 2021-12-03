Стащить веточку: пять растений, которые легко можно вырастить дома

Кстати, даже если вы знаете, что растение размножается черенками, не стоит отламывать веточку или кусок листа тайком от хозяина — это попросту невежливо.













Есть два способа укоренения пеларгонии — в воде или во влажном субстрате песка и торфа. Пеларгонию размножают черенками с марта по октябрь. Отщипывают верхушки побегов прямо под листовым узлом и оставляют на один день в тени подсохнуть. У черенка удаляют все листья кроме молодых на самом кончике и сажают в песок или песчано-торфяной субстрат, который нужно поддерживать слегка влажным, но не переливая, иначе черенок сгниет. Черенок накрывают чистым полиэтиленовым пакетом или стеклянной банкой, создав мини-теплицу, которую время от времени нужно проветривать и поливать, но не слишком обильно. Когда у черенка появятся новые листья, это указывает на то, что появились корни, и растение можно пересаживать в горшок.

Пеларгонии нуждаются в достаточно светлом месте, рыхлой почве и регулярном поливе (летом обильно, зимой редко или умеренно — в зависимости от температуры воздуха).



В теплых и сухих условиях злейший враг пеларгонии — паутинный клещ. Бороться с ним достаточно просто — растение нужно регулярно ставить в душ и опрыскивать теплой водой.

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Фуксия тоже размножается черенками — для укоренения используют 10-сантиметровые черенки с как минимум двумя парами листьев. Нижние листья обрывают, чтобы при посадке их место было в почве, а верхняя пара была над субстратом.

Опытные цветоводы утверждают, что фуксию трудно укоренить в воде, поэтому лучше всего черенки сразу высаживать в горшки с почвой для цветущих растений). Черенки быстрее укоренятся, если накрыть их пакетом, банкой или обрезанной пластиковой бутылкой, чтобы сделать более влажный микроклимат. Регулярно проветривайте черенки, чтобы они не сгнили.

После того, как черенок укоренился и на нем появились новые листочки, его можно пересадить в горшок побольше.

Фото: Pixabay









Толстянку лучше всего размножать только когда она выросла довольно большой — не стоит травмировать совсем молодое растение. Размножать денежное дерево можно в любое время года.