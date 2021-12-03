Стащить веточку: пять растений, которые легко можно вырастить дома
Заметив в гостях понравившееся вам растение, необязательно бежать в магазин, чтобы купить такое же — если растение размножается черенками, то хозяин с удовольствием может с вами поделиться кусочком, чтобы вы могли дома вырастить свое растение. DELFI Дом&Сад рассказывает о пяти растениях, которые легче всего вырастить из черенка.
Кстати, даже если вы знаете, что растение размножается черенками, не стоит отламывать веточку или кусок листа тайком от хозяина — это попросту невежливо.
- Пеларгонии нуждаются в достаточно светлом месте, рыхлой почве и регулярном поливе (летом обильно, зимой редко или умеренно — в зависимости от температуры воздуха).
В теплых и сухих условиях злейший враг пеларгонии — паутинный клещ. Бороться с ним достаточно просто — растение нужно регулярно ставить в душ и опрыскивать теплой водой.
Фото: Pixabay
Опытные цветоводы утверждают, что фуксию трудно укоренить в воде, поэтому лучше всего черенки сразу высаживать в горшки с почвой для цветущих растений). Черенки быстрее укоренятся, если накрыть их пакетом, банкой или обрезанной пластиковой бутылкой, чтобы сделать более влажный микроклимат. Регулярно проветривайте черенки, чтобы они не сгнили.
После того, как черенок укоренился и на нем появились новые листочки, его можно пересадить в горшок побольше.
Фото: Pixabay
Толстянку размножают черенком верхушки длиной минимум 5-6 сантиметров. Черенок сажают в удобренный субстрат торфа и грунта, держат при комнатной температуре в светлом месте, желательно на подоконнике.
Очень важно поддерживать постоянный уровень влажности субстрата, чтобы он был скорее сухой, нежели влажный. При благоприятных условиях черенки толстянки укореняются примерно за месяц, и после этого их можно пересадить в горшок.
Фото: Pixabay
Если дома буйно растет шлюмбергера, то черенки можно подарить на торжество, например, на Рождество (очень символичный и красивый подарок) или просто для коллекции растений в доме.
- Шлюмберегру можно размножать семенами или черенкованием. Осторожно отломите у растения веточку с 3-4 сочленениями и оставьте ее подсушиться на 2 дня.
Приготовьте баночку для укоренения: сложите в нее камешки, налейте немного воды. Поставьте подсохший черенок в банку на камешки, но не замачивайте его в воде. Следите за тем, чтобы не появилась плесень, и поставьте баночку в в светлое место. Корни появятся через 4-8 недель, и после этого черенок можно пересадить в почву на глубину 1 см (если посадить глубже, то корни могут сгнить. Шлюмбергера любит смесь почвы для комнатных растений с песком в равных пропорциях.
Фото: Pixabay
Растение можно вырастить и из семян, однако это весьма долгий процесс может пройти 9-10 месяцев, прежде чем каланхоэ вырастет настолько, чтобы зацвести, к тому же семена продаются не везде.
Фото: Pixabay