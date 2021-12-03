Наш сад
03.12.2021, 21:00

Стащить веточку: пять растений, которые легко можно вырастить дома

 
Фото: Pixabay

Заметив в гостях понравившееся вам растение, необязательно бежать в магазин, чтобы купить такое же — если растение размножается черенками, то хозяин с удовольствием может с вами поделиться кусочком, чтобы вы могли дома вырастить свое растение. DELFI Дом&Сад рассказывает о пяти растениях, которые легче всего вырастить из черенка.

Кстати, даже если вы знаете, что растение размножается черенками, не стоит отламывать веточку или кусок листа тайком от хозяина — это попросту невежливо.




Есть два способа укоренения пеларгонии — в воде или во влажном субстрате песка и торфа. Пеларгонию размножают черенками с марта по октябрь. Отщипывают верхушки побегов прямо под листовым узлом и оставляют на один день в тени подсохнуть. У черенка удаляют все листья кроме молодых на самом кончике и сажают в песок или песчано-торфяной субстрат, который нужно поддерживать слегка влажным, но не переливая, иначе черенок сгниет. Черенок накрывают чистым полиэтиленовым пакетом или стеклянной банкой, создав мини-теплицу, которую время от времени нужно проветривать и поливать, но не слишком обильно. Когда у черенка появятся новые листья, это указывает на то, что появились корни, и растение можно пересаживать в горшок.
  • Пеларгонии нуждаются в достаточно светлом месте, рыхлой почве и регулярном поливе (летом обильно, зимой редко или умеренно — в зависимости от температуры воздуха).


В теплых и сухих условиях злейший враг пеларгонии — паутинный клещ. Бороться с ним достаточно просто — растение нужно регулярно ставить в душ и опрыскивать теплой водой.

Фото: Pixabay



Фуксия тоже размножается черенками — для укоренения используют 10-сантиметровые черенки с как минимум двумя парами листьев. Нижние листья обрывают, чтобы при посадке их место было в почве, а верхняя пара была над субстратом.

Опытные цветоводы утверждают, что фуксию трудно укоренить в воде, поэтому лучше всего черенки сразу высаживать в горшки с почвой для цветущих растений). Черенки быстрее укоренятся, если накрыть их пакетом, банкой или обрезанной пластиковой бутылкой, чтобы сделать более влажный микроклимат. Регулярно проветривайте черенки, чтобы они не сгнили.

После того, как черенок укоренился и на нем появились новые листочки, его можно пересадить в горшок побольше.

Фото: Pixabay



Толстянку лучше всего размножать только когда она выросла довольно большой — не стоит травмировать совсем молодое растение. Размножать денежное дерево можно в любое время года.

Толстянку размножают черенком верхушки длиной минимум 5-6 сантиметров. Черенок сажают в удобренный субстрат торфа и грунта, держат при комнатной температуре в светлом месте, желательно на подоконнике.

Очень важно поддерживать постоянный уровень влажности субстрата, чтобы он был скорее сухой, нежели влажный. При благоприятных условиях черенки толстянки укореняются примерно за месяц, и после этого их можно пересадить в горшок.

Фото: Pixabay



Шлюмбергеру (рождественский кактус) легко и даже нужно размножить, особенно если растение сильно разрослось.

Если дома буйно растет шлюмбергера, то черенки можно подарить на торжество, например, на Рождество (очень символичный и красивый подарок) или просто для коллекции растений в доме.

  • Шлюмберегру можно размножать семенами или черенкованием. Осторожно отломите у растения веточку с 3-4 сочленениями и оставьте ее подсушиться на 2 дня.


Приготовьте баночку для укоренения: сложите в нее камешки, налейте немного воды. Поставьте подсохший черенок в банку на камешки, но не замачивайте его в воде. Следите за тем, чтобы не появилась плесень, и поставьте баночку в в светлое место. Корни появятся через 4-8 недель, и после этого черенок можно пересадить в почву на глубину 1 см (если посадить глубже, то корни могут сгнить. Шлюмбергера любит смесь почвы для комнатных растений с песком в равных пропорциях.

Фото: Pixabay



Каланхоэ размножается очень просто — и целыми черенками, и листьями (последние укореняются быстрее всего) Черенки или листья можно сажать в почву поздним летом после того, как отцвели цветки.

Растение можно вырастить и из семян, однако это весьма долгий процесс может пройти 9-10 месяцев, прежде чем каланхоэ вырастет настолько, чтобы зацвести, к тому же семена продаются не везде.

Фото: Pixabay

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