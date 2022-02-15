Дизайн и интерьер
15.02.2022, 12:10

ФОТО | Как сделать гостиную яркой: советы дизайнера

 
Фото: InMyRoom
Пастельные оттенки — отличная база для оформления интерьера, но они быстро надоедают. Чтобы помещение казалось живым и динамичным, нужны яркие детали. Вместе с дизайнером Ольгой Манаковой рассказываем, как создать яркий и при этом гармоничный интерьер.

Если хотите, чтобы ваша гостиная получилась яркой — присмотритесь к эклектичным интерьерам. Для них характерны нейтральная однотонная отделка стен и пола, но яркая мебель и аксессуары.

Что такое эклектичный интерьер?

  • Простая отделка, нейтральные цвета и минимум аксессуаров на стенах;
  • Яркие акценты и насыщенные оттенки, которые сочетаются друг с другом;
  • Необычные элементы, броские и стильные люстры, ковры, скульптуры.


Начинаем работу: создаем мудборд

Любой проект начинается с плана и визуального воплощения, поэтому дизайнер создала так называемую “доску настроения” — мудборд.

На нашей картинке-вдохновении преобладает спокойная и светлая отделка стен и пола, но также здесь есть яркие акценты в виде мебели и аксессуаров. Такой интерьер “гибкий” — легко сменить вектор, просто купив новые шторы или чехлы для подушек.

Как правильно сочетать цвета? 3 совета

1. Выбирайте один базовый нейтральный цвет — белый, бежевый, персиковый, бирюзовый, фисташковый и другие светлые пастельные оттенки.
2. Не смешивайте теплые и холодные оттенки. Cразу определитесь с общей гаммой и придерживайтесь ее.
3. Выбирайте проверенные сочетания, например, бежевый + голубой, горчично-желтый + ягодный, зелёный + коралловый, синий + красный.

Смотрите в галерее примеры по созданию яркого эклектичного интерьера с описанием:

Источник: InMyRoom

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