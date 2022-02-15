ФОТО | Как сделать гостиную яркой: советы дизайнера
Если хотите, чтобы ваша гостиная получилась яркой — присмотритесь к эклектичным интерьерам. Для них характерны нейтральная однотонная отделка стен и пола, но яркая мебель и аксессуары.
Что такое эклектичный интерьер?
- Простая отделка, нейтральные цвета и минимум аксессуаров на стенах;
- Яркие акценты и насыщенные оттенки, которые сочетаются друг с другом;
- Необычные элементы, броские и стильные люстры, ковры, скульптуры.
Начинаем работу: создаем мудборд
Любой проект начинается с плана и визуального воплощения, поэтому дизайнер создала так называемую “доску настроения” — мудборд.
На нашей картинке-вдохновении преобладает спокойная и светлая отделка стен и пола, но также здесь есть яркие акценты в виде мебели и аксессуаров. Такой интерьер “гибкий” — легко сменить вектор, просто купив новые шторы или чехлы для подушек.
Как правильно сочетать цвета? 3 совета
1. Выбирайте один базовый нейтральный цвет — белый, бежевый, персиковый, бирюзовый, фисташковый и другие светлые пастельные оттенки.
2. Не смешивайте теплые и холодные оттенки. Cразу определитесь с общей гаммой и придерживайтесь ее.
3. Выбирайте проверенные сочетания, например, бежевый + голубой, горчично-желтый + ягодный, зелёный + коралловый, синий + красный.
Смотрите в галерее примеры по созданию яркого эклектичного интерьера с описанием:
Источник: InMyRoom
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