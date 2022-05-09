09.05.2022, 15:00
Больше драмы: 9 черных цветов, которые сделают ваш сад необычным
Фото: Instagram
Черные цветы выглядят очень необычно среди жизнерадостных бархатцев, рудбекий и петуний, однако это и делает сад уникальным и привлекает восхищенные взгляды, пишет The Spruce.
Но будем честными — не существует по-настоящему черных цветов, все они просто очень темных оттенков бордового, лилового, синего или фиолетового. Большинство черных цветов предпочитают неяркий солнечный свет, но не совсем в тени, иначе они будут выглядеть всего лишь тенью. Лучше всего черные цветы выглядят на фоне сочно-зеленых листьев, ярких цветных или белых цветков.
Черный мак обладает глубоким темным цветом с яркой контрастной сердцевиной и светлыми тычинками. Сорт
Midnight Poppy
можно сажать из своих же семян. Как и все сорта восточного мака, не любит пересадку и образует длинный стержневой корень. Посадите мак в солнечном месте с рыхлой песчаной почвой, а когда он отцветет, оставьте семенные коробочки на стеблях, а когда они опустеют, обрежьте до нижней розетки листьев.
Фиалки — крайне выносливые и морозостойкие
, а их цветки могут даже перенести зиму. Яркая желтая сердцевина цветка делает заметным каждый цветок, и они отлично смотрятся с желтыми фиалками с темной сердцевиной.
Штокрозы эффектно выглядят в любом саду, но черные сорта способны перетянуть на себя все внимание — словно покрытые тончайшим слоем воска черно-лиловые цветки на полутораметровых стеблях способны загипнотизировать даже самого искушенного садовода. Нежно-кремовые сердцевины цветков сильно привлекают пчел и бабочек. Некоторые сорта могут быть настолько обильно цветущими, что стебли приходится подвязывать, чтобы они стояли вертикально.
Особенно эффектно выглядит черный бородатый ирис. Это неприхотливое растение требует мало ухода и начинает цвести примерно в мае. Сорт
Old Black Magic
известен тем, что все лепестки цветка одинакового цвета, и поэтому ирис выглядит особенно роскошно на ярком солнце, а золотисто-оранжевая сердцевина подчеркивает глубину темно-баклажанного цвета.
Лепестки и тычинки черной лилии сорта
Black Charm
одного и того же чернильного цвета. Глубокий оттенок темного бордо превосходно выглядит рядом с лилиями сорта
Patricia’s Pride
— цветков кремового цвета с темно-бордовой сердцевиной. Азиатские гибриды любят, когда их сажают поглубже (15 см) и тогда им легче расцвести на следующий год.
Черные тюльпаны сорта
Queen of Night
были представлены в 1944 году и с тех пор армия их поклонников только увеличивается. Это сравнительно поздний сорт — цветки появляются только в середине мая. Лучше всего эти тюльпаны сажать “толпой” и смешать с луковицами тюльпанов белого или лилового цвета и убедитесь, что они цветут в то же время, что и черные.
Необычное комнатное растение Такка Шантрье невозможно спутать с чем-то другим — помимо глубокого и насыщенного цвета, форма цветка непохожа ни на что другое. Некоторые даже видят в цветке кошачью мордочку с усами. Такка любит влажную и теплую почву и неяркий солнечный свет.
Это растение, похожее на гибрид каллы и лилии, любит жаркую и влажную атмосферу и почву и станет центром внимания в вашем саду. Сорт
Black Forest
словно создан из темного атласа с бордовым отливом. Несмотря на свой тропический характер, зантедеския может перенести даже суровую зиму.
Морозник зацветает очень рано, поэтому сорт
New York Nightстанет
главным растением в саду, пока не зацвели остальные. Если правильно и регулярно ухаживать за морозником, подкармливать его и поливать, то на следующий год он подарит вам новые растения, которые вы можете поставить в вазу.