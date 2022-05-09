Больше драмы: 9 черных цветов, которые сделают ваш сад необычным

Но будем честными — не существует по-настоящему черных цветов, все они просто очень темных оттенков бордового, лилового, синего или фиолетового. Большинство черных цветов предпочитают неяркий солнечный свет, но не совсем в тени, иначе они будут выглядеть всего лишь тенью. Лучше всего черные цветы выглядят на фоне сочно-зеленых листьев, ярких цветных или белых цветков.









Черный мак обладает глубоким темным цветом с яркой контрастной сердцевиной и светлыми тычинками. Сорт

Midnight Poppy

можно сажать из своих же семян. Как и все сорта восточного мака, не любит пересадку и образует длинный стержневой корень. Посадите мак в солнечном месте с рыхлой песчаной почвой, а когда он отцветет, оставьте семенные коробочки на стеблях, а когда они опустеют, обрежьте до нижней розетки листьев.









Фиалки — крайне выносливые и морозостойкие

, а их цветки могут даже перенести зиму. Яркая желтая сердцевина цветка делает заметным каждый цветок, и они отлично смотрятся с желтыми фиалками с темной сердцевиной.









Штокрозы эффектно выглядят в любом саду, но черные сорта способны перетянуть на себя все внимание — словно покрытые тончайшим слоем воска черно-лиловые цветки на полутораметровых стеблях способны загипнотизировать даже самого искушенного садовода. Нежно-кремовые сердцевины цветков сильно привлекают пчел и бабочек. Некоторые сорта могут быть настолько обильно цветущими, что стебли приходится подвязывать, чтобы они стояли вертикально.









Особенно эффектно выглядит черный бородатый ирис. Это неприхотливое растение требует мало ухода и начинает цвести примерно в мае. Сорт

Old Black Magic

известен тем, что все лепестки цветка одинакового цвета, и поэтому ирис выглядит особенно роскошно на ярком солнце, а золотисто-оранжевая сердцевина подчеркивает глубину темно-баклажанного цвета.