Почему застилать кровать каждое утро — неправильно. И еще два факта про вашу постель(1)
Вы привыкли расправлять по утрам одеяло и заправлять выбившуюся из-под матраса простыню, а потом накрывать постель покрывалом? Напрасно. Каждую ночь мы теряем до 300 миллилитров воды, а когда плохо себя чувствуем или если в спальне жарко — то и больше. Часть этой влаги выдыхается нами в виде пара, а часть ее в виде пота выделяют наши тела, и он впитывается в постельные принадлежности.
Заправляя кровать, мы мешаем этой влаге испаряться. Это создает идеальные условия для размножения пылевых клещей и способствует образованию пятен на матрасе. Вместо этого лучше проветривайте постель, переворачивая одеяло и подушки и освобождая ту часть простыни, на которой вы лежали.
Продлить жизнь вашему матрасу поможет защитный наматрасник, который можно стирать в стиральной машине. Регулярно стирайте его при максимальной температуре, которая указана на этикетке в рекомендациях по уходу.
Фото: Pixabay
- Как правило, пружинные матрасы следует переворачивать и поворачивать на 180 градусов в течение первых трех месяцев использования — еженедельно, а затем — раз в три-четыре месяца. Это позволяет помогает распределять износ.
Однако некоторые пружинные матрасы — в основном те, чей верхний слой состоит из пены с эффектом памяти (memory foam) — имеют только одну спальную поверхностью. Их не следует переворачивать, иначе вы не сможете получить все преимущества такого матраса. Но и такие матрасы нужно поворачивать на 180 градусов: в первое время — еженедельно, а затем — раз в месяц.
А многие беспружинные матрасы нельзя класть на сплошное основание кровати, для них годится только решетчатое, потому что иначе они могут заплесневеть.
Фото: Pixabay
- Как показало исследование, многие люди не знают, что грязные постельные принадлежности могут вызывать аллергические реакции, распространять инфекции и вирусы. В качестве меры профилактики заведите привычку пылесосить ваш матрас каждые пару месяцев.
Также не забывайте очищать каркас или основание кровати и почаще пылесосьте под кроватью — это любимое место для пыли, клеток кожи и волос, а следовательно — и пылевых клещей.
Фото: Pixabay