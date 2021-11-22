Почему застилать кровать каждое утро — неправильно. И еще два факта про вашу постель









Факт или вымысел?

Вымысел

Вы привыкли расправлять по утрам одеяло и заправлять выбившуюся из-под матраса простыню, а потом накрывать постель покрывалом? Напрасно. Каждую ночь мы теряем до 300 миллилитров воды, а когда плохо себя чувствуем или если в спальне жарко — то и больше. Часть этой влаги выдыхается нами в виде пара, а часть ее в виде пота выделяют наши тела, и он впитывается в постельные принадлежности.

Заправляя кровать, мы мешаем этой влаге испаряться. Это создает идеальные условия для размножения пылевых клещей и способствует образованию пятен на матрасе. Вместо этого лучше проветривайте постель, переворачивая одеяло и подушки и освобождая ту часть простыни, на которой вы лежали.

Продлить жизнь вашему матрасу поможет защитный наматрасник, который можно стирать в стиральной машине. Регулярно стирайте его при максимальной температуре, которая указана на этикетке в рекомендациях по уходу.

Фото: Pixabay









Факт или вымысел?

Вымысел





При сегодняшнем огромном выборе матрасов разного вида единственным надежным способом узнать, как правильно ухаживать за конкретным матрасом, будет ознакомление с рекомендациями производителя. Если вы не следуете этим указаниям, то можете потерять гарантию на

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Как правило, пружинные матрасы следует переворачивать и поворачивать на 180 градусов в течение первых трех месяцев использования — еженедельно, а затем — раз в три-четыре месяца. Это позволяет помогает распределять износ.

Однако некоторые пружинные матрасы — в основном те, чей верхний слой состоит из пены с эффектом памяти (memory foam) — имеют только одну спальную поверхностью. Их не следует переворачивать, иначе вы не сможете получить все преимущества такого матраса. Но и такие матрасы нужно поворачивать на 180 градусов: в первое время — еженедельно, а затем — раз в месяц.

А многие беспружинные матрасы нельзя класть на сплошное основание кровати, для них годится только решетчатое, потому что иначе они могут заплесневеть.

Фото: Pixabay









Факт или вымысел?

Факт





Кроме жидкости наши тела теряют и омертвевшие клетки кожи, которые также попадают на простыни, одеяла, подушки и матрасы. И это тоже привлекает в наши кровати пылевых клещей, которые могут вызывать аллергию.