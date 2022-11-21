ФОТО | Идеи дизайна: как хранят вещи скандинавы

В доме датской модели Йоханны Ландбо мы “подглядели” несколько простых, но работающих приемов для еще более продуманной и стильной организации хранения. Особенно полезными они будут для владельцев небольших квартир.

Крючки и полки

Задействовать с пользой даже самый маленький уголок прихожей помогут верные “палочки-выручалочки” — настенные вешалки, крючки и полки.

Настенное хранение

Шкафчики и обувницы, крепящиеся к стене и как бы “парящие” над полом, создают ощущение легкости интерьера. Особенно если подвесные элементы обстановки подобраны в цвет стен и зрительно почти не загромождают пространство.

Надверные вешалки

Аккуратные надверные вешалки серьезно облегчают жизнь, стоят копейки, занимают минимум места и визуально почти не бросаются в глаза. Будут уместны для временного хранения в прихожей, санузле, спальне — да в общем-то практически в любой комнате.

Кровать с дополнительной функцией

Зачем приобретать просто кровать, если можно выбрать модель с дополнительными функциями? Вариант на фото, к примеру, оснащен дополнительной штангой-перекладиной, на которой хозяйка квартиры разместила подвесные кашпо. Кроме того, по признанию девушки, на эту перекладину она часто вешает вещи перед сном.

Впрочем, необязательно останавливаться на кровати со штангой: существуют, к примеру, модели со встроенными в основание или изголовье ящиками для хранения.

Модульные системы

Модульные настенные системы позволяют “собрать” свой собственный вариант хранения и максимально эффективно задействовать имеющееся пространство.

Стильное оформление открытых полок

Важно помнить, что открытое хранение — это не только удобно, но и ответственно. Потребуется более частая уборка, а также аккуратный подход к наполнению полок, стеллажей и модульных систем.

Например, открытое хранение на кухне предполагает внимательный подбор утвари, коробок, контейнеров, а также выбор стильной техники. Вы же не хотите, чтобы ваш интерьер испортил какой-нибудь неподходящий электрочайник или безвкусный сервиз?

Мини-стеллажи