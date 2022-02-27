ФОТО | Черная или белая: проверьте, какая кухня подойдет вам
Мы собрали максимальное количество преимуществ обоих вариантов, чтобы вам было проще принять решение.
На черной поверхности видна любая пылинка или жирное пятно, особенно если падает свет. С белым цветом таких проблем нет.
Простота трансформации
Белая кухня потребует ярких акцентов — это плюс для тех, кто любит перемены. Такую кухню гораздо легче преобразить, просто сменив чехлы на стульях или люстру.
Скандинавский стиль
Вы — поклонник? Тогда белая кухня — однозначно ваш выбор!
Больше света
Если кухня находится на северной стороне, ее неплохо “подсветить”.
Увеличение площади
Маленькая кухня равно светлая кухня. Белый цвет расширяет пространство.
- Совет: встроенная бытовая техника черного цвета сочетается с белыми, серыми и темными кухонными фасадами. Белая бытовая техника выгодно раскрывает яркие цвета и хорошо вписывается в светлые кухни.
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Черный цвет придает глубины пространству и уют. Кухня не будет мрачной, если подобрать светлую отделку.
Подсветка
Хотите сделать подсветку? Она смотрится гораздо эффектнее на темных кухнях, а на белых ее просто не будет видно.
Эффектный фон
Если у вас прозрачная или белая посуда, ее выгодно подчеркнет темный фон.
Минимализм
Черная кухня однозначно подойдет любителям строгих стилей в интерьере.
Долговечность
Черный вариант — долговечный. Он не выцветает в отличие от ярких разноцветных фасадов, а сколы и трещины на нем не так заметны.
Источник: InMyRoom