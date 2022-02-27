ФОТО | Черная или белая: проверьте, какая кухня подойдет вам

Мы собрали максимальное количество преимуществ обоих вариантов, чтобы вам было проще принять решение.













Легкая уборка

На черной поверхности видна любая пылинка или жирное пятно, особенно если падает свет. С белым цветом таких проблем нет.

Простота трансформации

Белая кухня потребует ярких акцентов — это плюс для тех, кто любит перемены. Такую кухню гораздо легче преобразить, просто сменив чехлы на стульях или люстру.

Скандинавский стиль

Вы — поклонник? Тогда белая кухня — однозначно ваш выбор!

Больше света

Если кухня находится на северной стороне, ее неплохо “подсветить”.

Увеличение площади

Маленькая кухня равно светлая кухня. Белый цвет расширяет пространство.

Совет: встроенная бытовая техника черного цвета сочетается с белыми, серыми и темными кухонными фасадами. Белая бытовая техника выгодно раскрывает яркие цвета и хорошо вписывается в светлые кухни.



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Уют

Черный цвет придает глубины пространству и уют. Кухня не будет мрачной, если подобрать светлую отделку.

Подсветка

Хотите сделать подсветку? Она смотрится гораздо эффектнее на темных кухнях, а на белых ее просто не будет видно.

Эффектный фон

Если у вас прозрачная или белая посуда, ее выгодно подчеркнет темный фон.

Минимализм

Черная кухня однозначно подойдет любителям строгих стилей в интерьере.

Долговечность

Черный вариант — долговечный. Он не выцветает в отличие от ярких разноцветных фасадов, а сколы и трещины на нем не так заметны.

Источник: InMyRoom