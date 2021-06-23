ВИДЕО | Костер будет гореть в течение 2-3 часов! А вы пробовали сделать “шведский факел”?

Коллаж. Фото: Shutterstock/"Так Просто!"

Всем, кто собирается готовить еду на природе, просто необходимо иметь при себе немного качественных сухих дров. В преддверии Ивановой ночи делимся с вами хитроумным изобретением одного егеря. Такое приспособление получило название “шведский факел” (“таежная свеча”).