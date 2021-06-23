23.06.2021, 10:15
ВИДЕО | Костер будет гореть в течение 2-3 часов! А вы пробовали сделать “шведский факел”?
Коллаж. Фото: Shutterstock/"Так Просто!"
Всем, кто собирается готовить еду на природе, просто необходимо иметь при себе немного качественных сухих дров. В преддверии Ивановой ночи делимся с вами хитроумным изобретением одного егеря. Такое приспособление получило название “шведский факел” (“таежная свеча”).
Эта полезная уловка поможет приготовить самые разнообразные блюда на костре очень легко. Огонь будет поддерживаться в течение 2–3 часов (в зависимости от размера бревна), пишет “Так Просто!”.
Как развести костер
- Первое, что нужно сделать, — отпилить небольшое бревно от ствола сухого дерева диаметром не менее 22 см;
- Затем необходимо перевернуть бревно вертикально и сделать несколько глубоких надрезов бензопилой таким образом, чтобы поделить верхнюю часть колоды на ровные сегменты. Важный момент — нельзя разрезать бревно полностью;
- Заготовка для шведского факела представляет собой колоду, разрезанную с одной стороны на сегменты. При этом нижняя часть бревна целая;
- Разжигать костер-свечу можно с помощью бумаги и маленьких щепок. Но быстрее всего развести огонь поможет небольшое количество масла из бензопилы.
Смотрите в этом видео детальный мастер-класс по быстрому разведению огня!
Советуем:
ПАМЯТКА | Как правильно пользоваться жидкостью для розжига, или Чем натуральным можно заменить химическое средство