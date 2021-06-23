Как правильно пользоваться жидкостью для розжига, или Чем натуральным можно заменить химическое средство

И хотя чаще всего люди получают ожоги облившись кипятком, кофе или чаем, сбрасывать со счетов ожоги, возникшие непосредственно из-за костра или гриля, нельзя ни в коем случае. Портал DELFI Дом&Сад решил напомнить о том, как правильно пользоваться жидкостью для розжига, чтобы избежать несчастных случаев: