Как оформить интерьер, который будет выглядеть дорого и не ударит по кошельку

Развеиваем мифы о том, что красивые интерьеры — это обязательно дорого и «только для богатых».

Скульптуры

Речь идет не о дорогих антикварных эксклюзивных скульптурах, а скорее о декоративных копиях из бутиков масс-маркета. Такое произведение искусства добавит нотку французской или древнегреческой истории и культуры, создаст более классическое настроение в любом интерьере.

Винтажные вещи

Винтаж нужно выбирать с умом. Главное, чтобы по настроению эти вещи подходили к интерьеру вашей квартиры. Не пытайтесь поставить антиквариат в минимализм или телевизор из 80-х — в неоклассику. Действуйте более осторожно и осмотрительно, всегда пытайтесь провести параллели между разными винтажными вещами в одной комнате и оценивайте общую цветовую гамму.



Большие картины

Если вы хотите поднять статус вашего интерьера, вам поможет большая картина. Подумайте не о классических зарисовках пейзажей, а об абстракции, импрессионизме, фовизме — чем-то более ярком и вызывающем, быстро создающим определенное настроение в интерьере.





Страсть к металлу

Золото и серебро, медь и хром — то, что делает интерьер глубоким, “настоящим”, “живым” и при этом максимально утонченным. Посмотрите на предметы мебели в стиле ар-деко или Bella Epoque и вы увидите множество тому примеров. Сейчас очень модно добавлять такие детали в неоклассический, классический или эклектичный интерьер.



Витринная роскошь

Витрины могут быть разными. Например, буфетными шкафчикам у кухонного гарнитура, большим столовым буфетом на изогнутых ножках, модулем для декора в гостиной или спальне. Витрины предполагают наличие выставочной атмосферы, а также, в большинстве случаев, размещение экспонатов за стеклом.



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