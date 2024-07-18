Как оформить интерьер, который будет выглядеть дорого и не ударит по кошельку
Портал Furnish Home делится советами, как красиво и даже роскошно оформить интерьер, не тратя при этом на ремонт и меблировку баснословные суммы.
Развеиваем мифы о том, что красивые интерьеры — это обязательно дорого и «только для богатых».
Скульптуры
Речь идет не о дорогих антикварных эксклюзивных скульптурах, а скорее о декоративных копиях из бутиков масс-маркета. Такое произведение искусства добавит нотку французской или древнегреческой истории и культуры, создаст более классическое настроение в любом интерьере.
Винтажные вещи
Винтаж нужно выбирать с умом. Главное, чтобы по настроению эти вещи подходили к интерьеру вашей квартиры. Не пытайтесь поставить антиквариат в минимализм или телевизор из 80-х — в неоклассику. Действуйте более осторожно и осмотрительно, всегда пытайтесь провести параллели между разными винтажными вещами в одной комнате и оценивайте общую цветовую гамму.
Большие картины
Если вы хотите поднять статус вашего интерьера, вам поможет большая картина. Подумайте не о классических зарисовках пейзажей, а об абстракции, импрессионизме, фовизме — чем-то более ярком и вызывающем, быстро создающим определенное настроение в интерьере.
Страсть к металлу
Золото и серебро, медь и хром — то, что делает интерьер глубоким, “настоящим”, “живым” и при этом максимально утонченным. Посмотрите на предметы мебели в стиле ар-деко или Bella Epoque и вы увидите множество тому примеров. Сейчас очень модно добавлять такие детали в неоклассический, классический или эклектичный интерьер.
Витринная роскошь
Витрины могут быть разными. Например, буфетными шкафчикам у кухонного гарнитура, большим столовым буфетом на изогнутых ножках, модулем для декора в гостиной или спальне. Витрины предполагают наличие выставочной атмосферы, а также, в большинстве случаев, размещение экспонатов за стеклом.
Ширма
Ширма кажется излишеством, роскошью, неудобной для маленькой квартиры деталью обстановки откуда-то из XVIII века. Но на самом деле ширмы в современных интерьерах все более и более практичны. Они складываются и весьма универсальны. Могут разделить гостиную на диванную и столовую зону, спальню — на место для сна и будуар. Даже на присоединенной лоджии она будет смотреться роскошно!
Живые цветы
Тематика букетов не всегда в полной мере раскрывается дизайнерами при общении с заказчиком. Но важность живых цветов в неоклассическом, классическом, французском интерьере сложно переоценить. Для того, чтобы прочно внести привычку покупать цветы в дом, вам нужно подготовиться — купить разные вазы, выделить место для расположения букетов, а также ежемесячный бюджет.
Зеркала
Зеркала могут быть разными — маленькими декоративными, во весь рост для гардероба, для лица в ванной и при туалетном столике. Чем их больше, тем более роскошным смотрится интерьер. Мы советуем вам выбирать зеркала с патинированием, необычными рамами, венецианские зеркала с резными деталями и другие необычные варианты.
Атмосферная будуарная зона
В спальне или на лоджии вы можете создать полноценную будуарную зону. Вам потребуется для этого лишь ваше воображение. Любой женщине нужно место для нанесения макияжа, а также место для хранения одежды. И нет никакого оправдания тому, чтобы не объединить эти два момента в атмосферный женский уголок красоты и изящества.
Сервировка стола
Сервировка стола является больше привычкой, чем вопросом декора. И так как чаще всего красивая сервировка — это просто вопрос желания, вам нужно раз и навсегда расставить приоритеты: хотите ли вы жить в европейской обстановке в вашем доме или нет.
Декоративные подушки
Декоративные подушки на кровати и диване способны полностью преобразить вашу спальню или гостиную. Выбирайте разнокалиберные, разноцветные, но в едином стиле и гамме, комбинируйте их между собой по-разному и увидите, “как заиграет” ваша комната!