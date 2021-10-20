Орхидеи: 6 грубых ошибок в уходе, которые лучше не допускать
В первую очередь стоит помнить, что имя орхидея носит огромное число родственных, но совершенно различных по характеру растений, которые требуют различного подхода при выращивании. Для каждого вида (фаленопсис, дендробиум, ванда, мильтония, онцидиум, цимбидиум и т.д.) нужны определенные условия, поэтому ровнять все орхидеи под одну гребенку нельзя.
Поскольку в наших магазинах чаще всего продается орхидея под названием фаленопсис (Phalaenopsis), предлагаем остановить внимание именно на ней. Этот цветок менее капризен, чем остальные виды, он способен раскрыть все свои таланты даже в руках новичка. И если этот самый новичок ничего не начудит с уходом, то ему будет гарантировано красивое цветение. Какие же промахи хозяина негативно влияют на развитие орхидеи? Разберемся вместе.
1. Посадка в обычную землю
Эта ошибка самая частая и досадная. Фаленопсисы не могут расти в земле, запомните это раз и навсегда! Эти растения — эпифиты, в природе они подыскивают себе прочную опору (чаще — дерево) и, закрепившись на ней корнями, проживают в таком положении долгие годы. Домашней орхидее горшок и субстрат требуются в первую очередь в качестве опоры: корешки растения способны впитывать влагу прямо из воздуха.
Посадка фаленопсиса в обычную землю приводит к загниванию корневой системы. Выращивать этот цветок нужно в специальном субстрате, основными компонентами которого выступают кусочки коры, торф и кокосовый субстрат, смешанные в определенных пропорциях. Самостоятельно приготовить оптимальную смесь тоже можно, но этим обычно занимаются только коллекционеры и самые азартные орхидееводы. Рядовому же цветоводу проще и сподручнее приобрести готовый субстрат в магазине.
2. Посадка в обычный горшок
Вторая по распространенности ошибка: посадка в непрозрачный горшок. К сожалению, некоторые цветоводы упускают этот момент из вида, считая выбор емкости для посадки маловажной процедурой. И ой как зря! Помимо постоянного доступа воздуха, корням фаленопсиса необходима достаточная освещенность, ведь они наравне с листьями участвуют в процессе фотосинтеза. Именно эта особенность обязывает проводить посадку эпифита не в обычный, а в прозрачный горшок.
Вы можете приобрести такие емкости в цветочном магазине или воспользоваться подручной тарой. Идеальный вариант — прозрачный горшок, дно и стенки которого имеют небольшие отверстия, предназначенные для более эффективной циркуляции воздуха в районе корневой системы. Но отверстия могут быть и только в дне горшка, это не возбраняется. Если вы будете давать субстрату достаточно просыхать между поливами, то дополнительные отверстия в стенках и не понадобятся.
3. Первая подкормка
Цветение! Именно ради него мы покупаем орхидеи. Прелесть большинства представителей этой культуры в том, что они не имеют выраженного периода покоя и способны цвести дважды, а то и трижды в год. При этом каждый период цветения может растягиваться на месяцы. Ну не сказка ли! Однако созерцать такую изысканную красоту вы сможете лишь в том случае, если обеспечите фаленопсис достаточным количеством питательных веществ. И тут есть несколько важных нюансов.
Если вы новичок, то подкармливать цветущий фаленопсис, принесенный из магазина (это называется магазинное цветение), не стоит. Вы же не знаете, на каком пайке было растение до того, как попало к вам в дом. После внезапной подкормки оно может запросто закапризничать и сбросить уже завязавшиеся бутоны. Такое случается достаточно часто. Поэтому приступать к формированию правильного рациона вашего нового любимца лучше после магазинного цветения.
Стандартный режим внесения удобрения для фаленопсиса — 1 раз в 2 недели. Подпитку очень удобно совмещать с погружным поливом, когда горшок с растением ставят в емкость, наполненную раствором удобрений. И вот наступает время рассказать вам про второй нюанс в подкормке: дозу удобрения, указанную на упаковке, нужно сократить вдвое. Фаленопсис лучше недокормить, чем перекормить. И тогда вскоре после магазинного цветения растение порадует вас таким долгожданным и заветным домашним цветением. Это будет вашей маленькой победой и поводом для гордости.
4. Традиционный полив
На четвертом месте нашего списка ошибок в уходе за фаленопсисом — традиционный полив растения под корень из леечки. Именно так мы привыкли поливать большинство зеленых домочадцев, но к этой культуре такой подход неприменим.
Поскольку субстрат для фаленопсиса состоит в основном из кусочков древесной коры, вода, поступающая из лейки, моментально стекает вниз горшка. В итоге верхняя часть корневой системы орхидеи не успевает насытиться влагой, пересыхает и начинает отмирать. Если к тому же в горшке плохой дренаж, то при таком поливе нижние корешки, наоборот, будут страдать от переувлажнения, что приведет к их загниванию. Какой-то изощренный способ убийства растения получается!
Советуем: проводите полив своих орхидей методом погружения. Для этого 1 раз в неделю (или чуть реже в зависимости от условий вашего жилища) помещайте горшок с растением в более просторную емкость, наполненную отстоянной водой, но так, чтобы влага не подтапливала шейку цветка. Минут через 15-20, когда субстрат напитается, извлеките горшок из емкости, дайте стечь лишней воде, а затем возвратите зеленого домочадца на постоянное место.
Увидеть своими глазами, как это делается, вы можете, посмотрев наш видеоролик. Автор — большая любительница и знаток фаленопсисов — показывает разные способы полива своих зеленых питомцев.
Альтернативный вариант увлажнения, который больше подходит для помещений с сухим воздухом, — купание фаленопсиса под теплым душем (вода должна быть комфортной температуры и не обжигать кожу на сгибе локтя — проверяем, как для младенцев). Вопреки всем опасениям, встречающимся в Интернете, купать таким образом можно и цветущие растения. Вода может навредить цветкам только в двух случаях — если вы направите на них струю под напором или же выставите цветок на солнце, когда на лепестках еще не обсохли капли. Но теперь вы об этом знаете и так делать не будете.
После водных процедур оставьте растение на некоторое время в ванной: дайте эпифиту насладиться “тропическими” условиями, а воде — стечь из горшка. Прежде чем перенести его на окно, удалите ватным диском или губкой скопившуюся в пазухах листьев воду: от длительного контакта с влагой точка роста может загнить.
5. Размещение на южном окне
Фаленопсис перебрался в наши дома из теплых стран, поэтому первое, что приходит на ум неискушенному цветоводу, — поселить этого южанина в самом светлом и солнечном месте своего жилища. Этой культуре достаточная освещенность действительно необходима, и прекрасно, если самым светлым уголком вашей квартиры станет восточное, западное или северное окно. А вот проживание фаленопсиса на подоконнике южного окошка может привести к обратному эффекту — солнечным ожогам, которые быстро сгубят растение. Если все ваши окна выходят на юг, держите своего любимца не на подоконнике, а на столике или подставке у окна.
Также может спасти занавеска между окном и растением, которая в летний зной будет рассеивать жгучие солнечные лучи и убережет листья растения от ожогов. А еще можно наклеить на стекло солнцезащитную пленку, она защитит орхидею от обжигающего солнечного света.
6. Запоздалая пересадка
В большинстве источников можно встретить информацию, что пересаживать орхидею можно только после того, как она отцветет. Звучит вполне логично и обоснованно. Но на деле этот совет только губит растение. А дело тут вот в чем: производители, выращивающие орхидеи на продажу, нередко помещают между корней растения кусок поролона или другого впитывающего материала, который удерживает влагу после опрыскиваний (в промышленных теплицах растения опрыскивают, а не поливают). В тепличных условиях такой прием эффективен, а в домашней среде при погружном поливе или купании из душа может привести к переувлажнению в области корней и загниванию розетки.
Поэтому мы рекомендуем не оставлять нового домочадца на произвол судьбы в надежде, что он сам решит свои проблемы. Не поленитесь сразу после покупки пересадить фаленопсис, не забыв отыскать и извлечь из его корешков злополучную губку. Это поможет сохранить не только здоровье, но и жизнь растения. Правда, действовать придется ювелирно, чтобы не поломать цветонос и не нанести серьезные повреждения корням.
Выращивание орхидей в комнатных условиях только на первый взгляд кажется сложным занятием — на деле все гораздо проще. Соблюдение вышеописанных правил и отсутствие грубых ошибок при уходе позволит этому чудному созданию почувствовать себя в вашем жилище как дома, что станет залогом его крепкого здоровья и продолжительного цветения.