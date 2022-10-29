Как подготовить розы к зиме: 5 важных шагов

Исключение составляют чайно-гибридные розы, так как стебли у них обычно довольно прочные, а весной им все равно предстоит короткая обрезка. Поэтому их я обрезаю на зиму на высоте примерно 30-40 см.

За исключением обязательной санитарной чистки, когда удаляются все больные, высохшие и невызревшие побеги, я обычно не обрезаю розы осенью, чтобы иметь больше материала для весенней формирующей обрезки. Степень вызревания обычно определяется по цвету и по возможности легко согнуть побег между пальцами. Все остальные ветви я пригибаю как можно ниже к земле, закрепляя их по всей длине металлическими дугами и шпильками из толстой проволоки с крючками на концах.

Часто рекомендуется для утепления корней роз на зиму окучивать растения на высоту 10 см слоем сухой земли или торфа. Мой опыт показывает, что укрытое взрослое растение, корневая шейка которого находится на глубине 5-7 см в земле, прекрасно зимует и без дополнительного утепления грунта. Такой способ требует значительных усилий, особенно если роз у вас много: весной лишний грунт нужно будет обязательно удалить, да и придумать место для хранения большой массы сухой земли обычно не так просто. Поэтому я окучиваю дополнительно только молодые, еще не окрепшие растения.

Удалить листья Так как возбудители болезней зимуют на листьях, то в конце осени все листья следует удалить и сжечь. Это довольно долгая и утомительная процедура, но результат того стоит. Обычно я начинаю заниматься обрезкой листьев в середине октября, понемногу оголяя нижнюю часть кустов, с тем чтобы к моменту укрытия все листья были уже удалены. Перед самым укрытием кусты следует еще раз обработать раствором железного купороса или медьсодержащим препаратом.

Готовить теплолюбивые розы к суровым условиям зимы следует начинать заблаговременно. Уже в конце июля — начале августа прекращают подкармливать их органикой, заменяя ее калимагнезией и сульфатом калия, а с началом осени перестают срезать отцветшие соцветия, чтобы стебли растения могли лучше подготовиться к зиме. Что еще важно сделать до наступления морозов?

Пригнуть к земле

Риск сломать стебель пригибаемой розы, особенно у основания, довольно высок, поэтому заниматься этим нужно обязательно до заморозков — и действовать аккуратно, постепенно. Тем не менее обычно таким образом удается надежно сохранить большую часть куста.

Часто большие кусты плетистых и некоторых парковых роз одними только шпильками не удержать. Тогда можно прижать весь куст к земле чем-нибудь тяжелым — кусками шифера, доской, старой лестницей — или заранее позаботиться о каких-то постоянных грузах для пригибания таких кустов.

Говоря о парковых розах, следует отметить, что большинство из них вовсе не требует особой подготовки к зиме, но некоторые красивоцветущие старинные сорта все-таки стоит пригнуть к земле, чтобы обеспечить им надежное укрытие снегом. Этого будет достаточно, чтобы они порадовали вас пышным цветением.

Для укладки на зимовку штамбовых роз их подкапывают с одной стороны (с той, в которую штамб был заранее направлен при посадке) и наклоняют в сторону подкопа, с тем чтобы место прививки можно было пригнуть к самой земле, не повредив штамба. После чего засыпают прививку ведром заранее заготовленного сухого грунта, снова подсыпают землю к корням и уже в таком виде укрывают все растение.



Укрыть

Несмотря на свою теплолюбивость, розы прекрасно переносят заморозки примерно до –5°C, а их стебли при этом дополнительно “закаляются”, поэтому начинать укрывать уже пригнутые к земле кусты нужно только с наступлением устойчивого похолодания до минусовых температур.

Самым надежным для роз в условиях средней полосы считается воздушно-сухое укрытие. Для этого нужно в сухую погоду над подготовленными к зимовке растениями установить какой-то жесткий каркас и накрыть его непромокаемым материалом, создав тем самым сухое воздушное пространство между землей и будущим слоем снега, этакую “шубу” для роз. В идеале это укрытие должно оставаться непромокаемым и непродуваемым в морозы и регулярно проветриваться во время оттепелей.