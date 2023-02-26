7 вещей в уборке, которые все делают неправильно

Давайте разберемся, какие техники уборки неэффективны и что часто мы делаем не так?

Заниматься уборкой бессистемно

В уборке нужен четкий план. Иначе вы будете хвататься то за одно, то за другое, выполнять одновременно несколько дел и отвлекаться от процесса. Как результат — еще больший беспорядок и хаос в квартире.

Придерживайтесь трех основных принципов:

расхламление пространства: в первую очередь избавьтесь от ненужного, а затем приступайте к методичному мытью поверхностей.

уборка сверху вниз: сначала шкафы, светильники и гардины, а потом тумбы, столы, диван и стулья. В последнюю очередь — пол.

круговое движение: наводите порядок в комнате по часовой или против часовой стрелки.

Мыть все одной тряпкой

Нельзя вытирать пыль в комнате той же тряпкой, которую вы использовали для чистки раковины. Для каждой манипуляции должен быть свой уборочный инвентарь, который нельзя смешивать.

Иначе на зеркале могут остаться белесые разводы моющих средств для ванной, а на блестящих поверхностях смесителей — мутные пятна от тряпки, которой чистили плитку кухонного фартука.

К тому же не забывайте простирывать тряпки после каждой уборки.

Протирать пыль до того, как пылесосить

Запомните, что сухую уборку нужно делать перед влажной, в противном случае вам придется выполнять одну и ту же работу дважды. Если необходимо убрать пыль с мебели, делайте это сухой тряпкой из микрофибры или шерсти.

После того как вы пропылесосили, нужно подождать, пока мельчайшие частицы пыли осядут и можно будет переходить к мытью полов и поверхностей. Для этого можно сделать небольшой перерыв на разбор шкафа в спальне или загрузить стиральную машину.

И еще один важный момент: глажку или смену белья, которые так или иначе создадут пыль, тоже лучше сделать до влажной уборки.

Не чистить фильтр пылесоса или делать это после уборки