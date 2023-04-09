Неряха или перфекционист: как относятся к наведению порядка те или иные знаки зодиака
Не секрет, что общие черты характера человека опытный астролог может предсказать, зная лишь дату его рождения. И конечно же эти черты будут накладывать свой отпечаток на все, чем бы человек ни занимался — в том числе и на уборку в доме. Поэтому предсказать, как будут относиться к наведению порядка те или иные знаки и чему будут уделять большее внимание, а чему — наоборот — поменьше, для астрологов не составляет проблемы. Но совпадет ли их мнение о вашем знаке с вашими привычками по уборке квартиры? Давайте проверим, пишет FurnishHome.
Овен (21.03 – 19.04)
Люди, рожденные под этим знаком. обычно практичны, лишены сентиментальности и всегда правы. Именно всегда — так уж вышло, что поделаешь. И если им не удастся припахать к уборке кого-то из домашних, они готовы заплатить, лишь бы не убираться дома самим — божественное происхождение мешает. Однако встречаются среди представителей этого знака и такие экземпляры, которых уборка не страшит — они закатывают рукава и на несколько часов с их кипучей энергией превращаются буквально в “очистительный ураган”. В такие моменты лучше не стоять у них на пути — можно и тряпкой по физиономии ненароком схлопотать.
Телец (20.04 – 20.05)
Тельцы к вопросам наведения порядка подходят основательно, им сначала важно спланировать стратегию этой важной операции и продумать все этапы. А когда план созрел, можно приступать и к самой уборке. Конечно, это займет немало времени, но все будет сделано качественно — каждая пылинка будет поймана, ни одна кошачья шерстинка не уйдет от справедливого возмездия. Порой стремление Тельцов к чистоте представителей других знаков может удивить — то, что кто-то назовет “порядком”, Тельцы определят как “адский бардак” и, засучив рукава, примутся за работу. Полезно иметь в доме хотя бы одного Тельца, что и говорить.
Близнецы (21.05 – 21.06)
Представители этого знака любят чистоту, но частенько уверены в том, что наводят ее какие-то специальные невидимые феи — стоит только отвернуться. Удел же самих Близнецов — это не пошлые ведро и тряпка, а милое щебетание о пустяках с подругой за бокалом сухого вина. Но порой грубая реальность вторгается в возвышенный мир Близнецов, и от уборки в квартире становится отлынивать все тяжелее. Тогда на них может накатить вдохновение, и тут уж кто не спрятался, Близнец не виноват! В порыве вдохновения весь дом вполне может быть “помыт” при помощи спрея для полировки мебели — реальный случай, кстати, один знакомый Близнец именно так и поступил.
Рак (22.06 – 22.07)
Мало кто так стремится к домашнему уюту, как это делают Раки: своя собственная норка, простите, квартира для них — это святое, и слова “семейные ценности” не пустой звук. Для Раков не проблема встать в 5 утра, чтобы приготовить завтрак для всей семьи. Что уж тут говорить об уборке — ведь сияющий чистотой дом для представителей этого знака такое же слагаемое семейного счастья, как до отвала накормленные родственники и опрятно одетые дети. Ну а уж если приступать к уборке, то делать это надо на совесть, так считают Раки — снизу доверху, вдоль и поперек и еще по диагонали. А иначе ж, какое это счастье?
Лев (23.07 – 22.08)
Царственным особам не пристало снисходить до таких мелочей как уборка — вот Львы, как правило, и не снисходят. Представители этого знака вполне могут существовать, “под собою не чуя квартиры”, а когда уровень бардака зашкалит и мусор начнет вываливаться на лестничную площадку при открытии входной двери, им в итоге проще нанять кого-нибудь, чтобы вся грязная работа была сделана за них. Хотя возможны и варианты: Лев может и сам навести порядок, если захочет произвести впечатление (любят они это дело), так что тут вопрос в правильной мотивации.
Дева (23.08 – 22.09)
Для Дев уборка — это буквально образ жизни. Тут и добавить нечего, кроме как “Полегче, полегче!” в особо запущенных случаях, поскольку некоторые Девы с их скрупулезностью, дотошностью и педантичностью способны при наведении чистоты так войти в раж, что вместе с водой выплеснут не только ребенка, но и всех родственников скопом. Так что домой к Девам без лишней нужды лучше не заходить — есть шанс заработать комплекс неполноценности. Ну, или хотя бы возьмите с собой солнцезащитные очки: там наверняка полы так сияют, что есть риск повредить сетчатку.
Весы (23.09 – 22.10)
Как и другие знаки, управляемые стихией воздуха, Весы — люди настроения. И вдохновения. При его наличии в их домах может наблюдаться наличие относительного порядка. При отсутствии — есть шанс увидеть в их жилищах протоптанные в пыли на полу тропинки, засохшие растения и такой первозданный хаос, что волосы у вас могут встать дыбом. Весы же с милой улыбкой пригладят вам волосы и скажут: “Извини, у меня тут легкий творческий беспорядок”. Впрочем, случаются у них и такие приливы вдохновения, что Весы замахиваются на генеральную уборку. И тут уж надо за ними присматривать — есть шанс, что в самый разгар “веселья”, они вдруг решат глянуть “интересную киношку”. Или стихотворение вдруг напишут. В общем, их творческая энергия порой нуждается в том, чтобы ее направляли куда следует.
Скорпион (23.10 – 21.11)
Представители этого знака могут быть неряшливы в юном возрасте, но с годами начинают ценить порядок. Причем наводят чистоту в доме примерно так же, как и их природный аналог разбирается со своими жертвами — быстро и безжалостно. Скорпионы предпочитают, чтобы все предметы лежали на своих местах, и не тратят много времени на то, чтобы решить, как и надо ли что-то чистить — просто берут и чистят. Делают это они весьма качественно, и не важно, сколько времени займет уборка — дело должно быть сделано, и точка.
Стрелец (22.11 – 21.12)
Стрельцы энергичны, поэтому уборка в квартире для них не проблема, но с их коммуникабельностью и легкостью на подъем им часто бывает несложно найти себе и другие занятия — ведь вокруг так много вещей поинтереснее, чем какая-то глупая уборка. Впрочем, это редко бывает надолго — рано или поздно Стрелец включит любимую музыку и легко и непринужденно наведет чистоту.
Козерог (22.12 – 19.01)
Представители этого знака точно знают: чтобы чего-то добиться в жизни, надо много трудиться и настойчиво идти к своей цели. Настоящие реалисты и практики, они абсолютно уверены, что сверху на них ничего хорошего не свалится — даже ведро с тряпкой, всего придется добиваться своим трудом. К вопросам наведения чистоты Козероги подходят так же — сначала основательно спланируют всю операцию, а затем методично шаг за шагом исполнят задуманное. “Щас пыль смахну по-быстрому, да и ладно!” — это не их стиль.
Водолей (20.01 – 18.02)
Водолеев часто состояние дел на планете заботит гораздо больше, чем порядок в собственном доме. А все потому, что дома у них, как правило, и так порядок — если Водолей берет какую-то вещь, то кладет на свое место, уж такая у них натура — они искренне не понимают, зачем что-то разбрасывать, если потом все равно придется собирать. Ну а если Водолей решает навести чистоту, то старается получить от этого процесса удовольствие. А заодно, если почувствует, что в доме стало как-то скучновато, может и мебель переставить. Делов-то.
Рыбы (19.02 – 20.03)
Представители этого знака часто отличаются бескорыстностью — они помогают другим, не ожидая чего-то взамен, просто для собственного душевного спокойствия, часто Рыбы добры и терпимы к другим. Что конечно же сказывается и на их привычках по уборке дома. Нередко Рыбы не видят в этом особых проблем, еще с детства начиная помогать маме мыть окна и пылесосить ковры. Повзрослев, Рыбы относятся к уборке с неменьшим энтузиазмом и рвением.