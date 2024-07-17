Шесть ошибок, которые мы допускаем, обставляя свое первое жилье. Не повторяйте их!
Переезд в собственное жилье — очень волнующее событие. Создавать свой интерьер довольно увлекательно, но новичку легко допустить множество ошибок. Журнал Apartment Therapy попросил дизайнеров рассказать о типичных ошибках, которые совершают их клиенты — от неудачного расположения мебели до выбора неправильного цвета краски, пишет Delfi Dom Sad.
1. Не представлять квартиру как единое целое
Распространенная ошибка, которую дизайнеры видят во многих первых домах, состоит в том, что люди не продумали полную картину дома, то есть — как одна комната будет связана с другой. Они оформляли комнату за комнатой без привязки к общему интерьеру, и в результате дом не выглядит как единое целое.
Пространство вашего дома не должно выглядеть раздробленным. Даже если вы занимаетесь интерьером медленно (из-за ограничения бюджета), всегда нужно представлять всю картину.3.
2. Делать все в спешке и покупать вещи в одном месте
Люди, переехавшие в собственное жилье, нередко слишком торопятся с процессом его обустройства. Ведь так соблазнительно приехать в IKEA и сразу купить там почти все необходимое. Однако позже вы можете об этом пожалеть. Вы ведь не хотите жить в доме, похожем на каталог.
4Поэтому лучше набраться терпения и накопить на несколько хороших вещей, продающихся в разных местах. Это могут быть и новые вещи, и что-нибудь винтажное. Ваш дом не должен выглядеть однообразно.
3. Не тестировать краску
Вы можете быть уверены, что цвет краски, который вы купили, идеально подойдет вашей комнате, и купить ее нужное количество без тестирования. А когда вы старательно выкрасите все помещение и краска высохнет, вы поймете, что выбрали совершенно неправильный оттенок и стену нужно перекрашивать…
Чтобы не допускать такой ошибки, всегда сначала тестируйте краску на различных частях стен и углах, присматривайтесь к ней около недели и лишь после этого принимайте решение.
4. Придвигать всю мебель к стене
Еще одна большая ошибка, которую дизайнеры видят в домах своих клиентов — это размещение всей мебели возле стен. Чтобы дом выглядел более интересно, попробуйте отодвинуть стол от стены, а по его обеим сторонам поставить диваны. Экспериментируйте, подключите фантазию. Идеи нестандартного расположения мебели вы можете почерпнуть, например, в Pinterest.
5. Не принимать во внимание особенности своего дома
Молодые пары зачастую совершают в своем первом жилище такую ошибку: копируют интерьер, который увидели у кого-то в гостях или в интернете, без учета особенностей своего дома. Но цвет краски может меняться в зависимости освещения и прочих нюансов. Поэтому всегда нужно тестировать образцы и выбирать идеальную краску для своего дома, основываясь на его освещении.
6. Покупать вещи для “идеального”, а не реального пространства
Одно из главных правил дизайна: оформляйте тот дом, который у вас есть, а не тот, который вы хотели бы иметь. Не покупайте лампу или коврик, просто потому что они выглядят великолепно. Если вещи не вписываются в интерьер, то ваш дом в итоге будет переполнен совершенно прекрасными, но не используемыми предметами.
Покупайте вещи только в том случае, если вы четко представляете, как они будут смотреться в вашем доме и где вы их расположит