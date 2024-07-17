Шесть ошибок, которые мы допускаем, обставляя свое первое жилье. Не повторяйте их!

1. Не представлять квартиру как единое целое

Распространенная ошибка, которую дизайнеры видят во многих первых домах, состоит в том, что люди не продумали полную картину дома, то есть — как одна комната будет связана с другой. Они оформляли комнату за комнатой без привязки к общему интерьеру, и в результате дом не выглядит как единое целое.

Пространство вашего дома не должно выглядеть раздробленным. Даже если вы занимаетесь интерьером медленно (из-за ограничения бюджета), всегда нужно представлять всю картину.3.

2. Делать все в спешке и покупать вещи в одном месте

Люди, переехавшие в собственное жилье, нередко слишком торопятся с процессом его обустройства. Ведь так соблазнительно приехать в IKEA и сразу купить там почти все необходимое. Однако позже вы можете об этом пожалеть. Вы ведь не хотите жить в доме, похожем на каталог.

4Поэтому лучше набраться терпения и накопить на несколько хороших вещей, продающихся в разных местах. Это могут быть и новые вещи, и что-нибудь винтажное. Ваш дом не должен выглядеть однообразно.

3. Не тестировать краску

Вы можете быть уверены, что цвет краски, который вы купили, идеально подойдет вашей комнате, и купить ее нужное количество без тестирования. А когда вы старательно выкрасите все помещение и краска высохнет, вы поймете, что выбрали совершенно неправильный оттенок и стену нужно перекрашивать…

Чтобы не допускать такой ошибки, всегда сначала тестируйте краску на различных частях стен и углах, присматривайтесь к ней около недели и лишь после этого принимайте решение.



4. Придвигать всю мебель к стене

Еще одна большая ошибка, которую дизайнеры видят в домах своих клиентов — это размещение всей мебели возле стен. Чтобы дом выглядел более интересно, попробуйте отодвинуть стол от стены, а по его обеим сторонам поставить диваны. Экспериментируйте, подключите фантазию. Идеи нестандартного расположения мебели вы можете почерпнуть, например, в Pinterest.

5. Не принимать во внимание особенности своего дома