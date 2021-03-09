13 простых советов: как продлить жизнь букету цветов

На самом деле, все реально, пишет InfoHome.com.ua. Нужно только знать определенный набор простейших хитростей. Что же нужно для того, чтобы цветы стояли дольше? Соблюдая эти несложные правила, можно действительно очень удивиться от того, как долго могут стоять в доме цветы, которые большинство хозяек привыкло выкидывать спустя несколько дней после их пребывания в доме.

1. Если букет принесен зимой, в вазу он ставится сразу же. Цветы должны находиться в прохладном месте, чтобы “привыкнуть” к новым условиям. Лучше если они постоят так как минимум час;

2. Срезать цветы лучше всего ранним утром. Как выяснилось, ночью растения также отдыхают, а утром чувствуют себя посвежевшими;

3. Нужно снять упаковку с букета. На самом деле, речь не только о красоте. Так они лучше “дышат” и свободнее себя чувствуют;

4. Нужно срезать все листья с нижней части. Улучшится обеспечение цветков водой. А после подрезать стебли на пару сантиметров под наклоном. Чтобы воздух не попадал в полый стебель;

5. Если стебли жесткие, их можно расщепить либо раздробить;

6. При выделении млечного сока нужно погрузить кончики стеблей на пару секунд в кипящую воду;

7. Лучше использовать для цветов кипяченую воду, а не жесткую из крана;

8. Для смягчения добавляются лимонная кислота либо уксус. Многие используют аспирин, соль и спирт;

9. Если добавить в воду сахар, то цветы также будут стоять дольше;

10. Даже после того, как все манипуляции проделаны, следует помнить, что нужно как можно чаще менять воду и подрезать цветы. Это залог их долгой жизни. Также рекомендуются опрыскивания холодной водой;

11. Если на вазе образуется налет, она промывается раствором соды. Кстати, нельзя ставить рядом с цветами вазу с фруктами. Так они быстрее завянут;

12. Правильное “соседство” — на самом деле, некоторые сорта цветов не должны быть рядом. Допустим, гвоздики, ландыши и примулы очень требовательны к своим домочадцам. Их лучше всего держать в отдельных вазах;