Десять правил интерьера для маленьких комнат, которые можно и нужно нарушать
В дизайне интерьера, как и в искусстве — чтобы нарушать правила, нужно сначала их узнать. Но кто создает эти "правила"? Журнал Apartment Therapy спросил у нескольких дизайнеров, какие классические правила оформления маленького пространства, по их мнению, не работают и что они предлагают в качестве альтернативы, пишет Delfi Dom Sad.
Как выяснилось, нарушать правила дизайна не только весело, в конечном итоге вы можете здорово выиграть.
Правило №1: избегайте темных цветов
“Это клише номер один, которое на данный момент является мифом”, — говорит дизайнер интерьера Обри Торн. Естественный свет — плюс для любого помещения, но он не является обязательным условием для маленькой комнаты с темными стенами. “Важно хорошее многослойное освещение”, — говорит Торн. Она предлагает грамотно разместить в комнате светильники, чтобы на темные стены падали лучи света. Убедитесь, что остальные уровни освещения также учтены: потолок и уровень глаз. Если освещение хорошее, подойдет любой цвет стен.
Правило №2: усиливайте ощущение пространства и света прозрачными элементами
Мы не говорим, что вы должны выбросить ваш журнальный столик со стеклянной столешницей, потому что прозрачная мебель действительно подходит для небольших пространств. Но постарайтесь ограничиться одним или двумя прозрачными элементами на комнату. “Чрезмерное использование этого трюка может, наоборот, привлечь внимание к меньшему размеру комнаты”, — говорит декоратор интерьера Амбер Харрис. Лучше подумайте о создании негативного пространства, которое поможет вам достичь более сбалансированной комнаты. “Это могут быть диваны на ножках, кресло с вырезом на спинке или журнальный столик с матовой черной или металлической отделкой”, — говорит Харрис.
Правило №3: используйте табуретки вместо стульев
Если дело касается ограниченного пространства, многие профессионалы проповедуют философию “табуретка как стул”, поскольку табуреты компактнее. Но дизайнер Чарли Уорралл с этим не согласен. “Табуретки просто подчеркнут тот факт, что ваша комната небольшая, и вы ничего не можете в ней разместить, особенно если табуретки маленькие и квадратные, — говорит Уорралл. — Это просто сделает вашу комнату еще более квадратной”. Вместо этого он предлагает выбирать компактные кресла или, возможно, миниатюрное кресло в стиле “Честерфилд”.
Правило №4: размеры мебели должны соответствовать пространству
Логика кажется достаточно простой — маленькое пространство, маленькая мебель, верно? Нет. “Люди часто думают, что если поставить много некрупной мебели в маленькой квартире, это сделает ее более просторной, — говорит дизайнер интерьера Шерил Эйзен. — На самом деле, ноборот, лучше выбирать меньшее количество больших предметов, особенно модульную мебель”. Эта стратегия делает пространство более воздушным, особенно в сочетании с большим светлым ковром. “Размер ковра определяет размер визуального пространства, которое вы создаете”, — говорит Эйзен, так что не бойтесь больших размеров. Это создаст иллюзию грандиозности, что для небольшого пространства никогда не плохо.
Правило №5: создавайте нейтральную обстановку
Дизайнер Келли Тейлор не одобряет монохроматические цветовые решения для небольших помещений, особенно в светлых нейтральных тонах. “Хотя цель состоит в том, чтобы осветлить и расширить пространство, я думаю, что получается все наоборот, — говорит Тейлор. — Цвет имеет большое значение, он позволяет глазу перемещаться в пространстве. Цвет фактически открывает пространство, потому что вместо того, чтобы видеть пространство как одно “цельное место”, глаз фокусируется на разных деталях”. И чем больше в комнате смелых пятен цвета, тем больше ощущается пространство, поскольку ваши глаза перемещаются вокруг этих ярких пятен и визуально воспринимают полную картину.
Правило №6: открытый стеллаж — ваш лучший друг в тесном пространстве
“Я слышала об одном трюке для небольших помещений, который никогда не работает, — это открытые стеллажи, — говорит дизайнер Тина Рамчандани. — Некоторые профессионалы посоветуют вам избегать громоздких шкафов. Однако реальность такова, что если предметы на открытых стеллажах не расставлены аккуратно и продуманно, то пространство выглядит загроможденным и неорганизованным”.
Дизайнер Бетани Адамс с этим соглашается. “Идея заключается в том, что при взгляде сквозь стены пространство кажется больше, — говорит Адамс. — Хотя это не совсем соответствует действительности. Лучшее правило хранения для небольших помещений — убирать лишние предметы из поля зрения”. С помощью встроенных шкафов того же цвета, что и ваши стены, вы получите и закрытое хранилище, и незагроможденное пространство.
Правило №7: всегда красьте потолок в белый цвет
По словам Торн, белый потолок переоценивают, особенно в небольших помещениях, где люди боятся экспериментировать с цветом. “Я видела отличные маленькие комнаты с потолками, выполненными в розовом, малиновом и синем цвете, — говорит Торн. — Потолок не всегда должен быть холодильным белым”. Хорошим компромиссным цветом может быть светло-голубой небесного оттенка”.
Правило №8: по максимуму используйте вертикальное пространство
“То, что ваше пространство ограничено, не означает, что вы должны ставить книжные шкафы от пола до потолка или выбирать самое высокое изголовье кровати, которое только можете найти”, — говорит Харрис. Также не стоит плотно завешивать стены полками или предметами искусства до самого потолка. Как и с большинством вещей, здесь важна умеренность. “Важно помнить о высоте потолка и выбрать одну из стен, которая будет подчеркнуто вертикальной, возможно, благодаря эффектным шторам или встроенной мебели, что придаст размеренность всему пространству”, — советует дизайнер.
Правило №9: избегайте крупного рисунка
Хотите верьте, хотите нет, но смелый рисунок на самом деле может визуально расширить пространство. “Если ваша ванная комната маленькая и узкая, то обои с крупным цветочным рисунком расширят ощущение пространства, — говорит Тейлор. — Такие стены будут привлекать к себе внимание и отвлекать его от небольших размеров помещения”. Опять же, как и в случае с более темными красками, здесь важно освещение.
Правило №10: будьте проще
В небольших комнатах хорошо размещать неожиданные элементы, которые притягивают взгляд. Дизайнер интерьера Сесили Старин любит подчеркивать потолок с помощью краски или эффектной люстры. “Еще один вариант — найти интересную тему интерьера, чтобы привлечь к ней внимание, — говорит Старин. — Это избавит от ощущения ограниченности пространства”. В зависимости от темы комнаты это может быть навес с балдахином, вигвам и т. д. Это должно быть связано с высотой, чтобы устремлять взгляд вверх.