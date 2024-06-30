Десять правил интерьера для маленьких комнат, которые можно и нужно нарушать

Если дело касается ограниченного пространства, многие профессионалы проповедуют философию “табуретка как стул”, поскольку табуреты компактнее. Но дизайнер Чарли Уорралл с этим не согласен. “Табуретки просто подчеркнут тот факт, что ваша комната небольшая, и вы ничего не можете в ней разместить, особенно если табуретки маленькие и квадратные, — говорит Уорралл. — Это просто сделает вашу комнату еще более квадратной”. Вместо этого он предлагает выбирать компактные кресла или, возможно, миниатюрное кресло в стиле “Честерфилд”.

Мы не говорим, что вы должны выбросить ваш журнальный столик со стеклянной столешницей, потому что прозрачная мебель действительно подходит для небольших пространств. Но постарайтесь ограничиться одним или двумя прозрачными элементами на комнату. “Чрезмерное использование этого трюка может, наоборот, привлечь внимание к меньшему размеру комнаты”, — говорит декоратор интерьера Амбер Харрис. Лучше подумайте о создании негативного пространства, которое поможет вам достичь более сбалансированной комнаты. “Это могут быть диваны на ножках, кресло с вырезом на спинке или журнальный столик с матовой черной или металлической отделкой”, — говорит Харрис.

“Это клише номер один, которое на данный момент является мифом”, — говорит дизайнер интерьера Обри Торн. Естественный свет — плюс для любого помещения, но он не является обязательным условием для маленькой комнаты с темными стенами. “Важно хорошее многослойное освещение”, — говорит Торн. Она предлагает грамотно разместить в комнате светильники, чтобы на темные стены падали лучи света. Убедитесь, что остальные уровни освещения также учтены: потолок и уровень глаз. Если освещение хорошее, подойдет любой цвет стен.

Логика кажется достаточно простой — маленькое пространство, маленькая мебель, верно? Нет. “Люди часто думают, что если поставить много некрупной мебели в маленькой квартире, это сделает ее более просторной, — говорит дизайнер интерьера Шерил Эйзен. — На самом деле, ноборот, лучше выбирать меньшее количество больших предметов, особенно модульную мебель”. Эта стратегия делает пространство более воздушным, особенно в сочетании с большим светлым ковром. “Размер ковра определяет размер визуального пространства, которое вы создаете”, — говорит Эйзен, так что не бойтесь больших размеров. Это создаст иллюзию грандиозности, что для небольшого пространства никогда не плохо.

Правило №5: создавайте нейтральную обстановку

Дизайнер Келли Тейлор не одобряет монохроматические цветовые решения для небольших помещений, особенно в светлых нейтральных тонах. “Хотя цель состоит в том, чтобы осветлить и расширить пространство, я думаю, что получается все наоборот, — говорит Тейлор. — Цвет имеет большое значение, он позволяет глазу перемещаться в пространстве. Цвет фактически открывает пространство, потому что вместо того, чтобы видеть пространство как одно “цельное место”, глаз фокусируется на разных деталях”. И чем больше в комнате смелых пятен цвета, тем больше ощущается пространство, поскольку ваши глаза перемещаются вокруг этих ярких пятен и визуально воспринимают полную картину.

Правило №6: открытый стеллаж — ваш лучший друг в тесном пространстве

“Я слышала об одном трюке для небольших помещений, который никогда не работает, — это открытые стеллажи, — говорит дизайнер Тина Рамчандани. — Некоторые профессионалы посоветуют вам избегать громоздких шкафов. Однако реальность такова, что если предметы на открытых стеллажах не расставлены аккуратно и продуманно, то пространство выглядит загроможденным и неорганизованным”.