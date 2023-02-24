Не экономьте! 5 вещей для дома, которые нельзя покупать дешево
Деньги – это зачастую всегда ограниченный ресурс для большинства из нас. И это означает, что нам приходится принимать множество непростых решений, делая выбор, как потратить денежные средства, пишет автор InfoHome.com.ua.
Зачем на покупку того или иного товара тратить больше денег? — спросите вы. Во-первых, иногда качество продукта просто стоит дополнительных затрат. Возможно, дополнительные опции товара или его качество способно улучшить вашу жизнь или осчастливить вас. А во-вторых, более качественный продукт может в долгосрочной перспективе сэкономить ваши деньги. Помните, как говорится — скупой платит дважды.
1. Краска для стен
Покупка более дешевого аналога в конечном итоге может обойтись вам вдвое дороже. Потому что, как правило, дешевая краска более жидкая и менее насыщенная по цвету, а значит, на стену будет ложиться тонким слоем, что потребует от вас наносить ее еще и еще. Так вы можете израсходовать на покраску не одно ведро, а два.
2. Интернет-модем
Если вы платите только за базовую скорость интернета, вам не стоит слишком беспокоиться о том, какой модем вы используете. Но если вы платите за более скоростной интернет, тогда вам определенно точно нужно убедиться в том, что ваш модем способен справиться с таким сигналом. Поэтому, для начала уточните у вашего интернет-провайдера о скорости, за которую вы платите, затем проверьте инструкции к вашему модему. Если вдруг ваша модель не способна пропустить такой сигнал, тогда вам придется обновить модем. Будьте готовы, что за более мощные модели вам придется заплатить больше денег. Но если вы не готовы к этому, то и дешевый аналог покупать не нужно, т.к. в результате вы выбросите деньги зря.
3. Матрас
Помните, что мы спим треть нашей жизни, и качество этого сна прямо влияет на наше общее здоровье. Позаботьтесь о том, чтобы ваш матрас оказался действительно качественным, ведь вы его покупаете явно не на один год.
4. Средство для мытья посуды
Средство для мытья посуды расходуется очень быстро, особенно сейчас, когда все мы сидим дома. Конечно, в голове часто возникает мысль, зачем платить дорого за то, что через неделю все равно нужно покупать снова. Позволю себе с вами не согласиться, потому что большинство дешевых средств не очень концентрированные. Проще говоря, напоминают воду. А это значит, что вы значительно быстрее его израсходуете, чем более дорогое средство.Продолжение статьи по стрелке справа:
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5. Туалетная бумага
В голове возникают вполне логичные мысли о том, зачем на это тратить много денег. Но, проведите для себя эксперимент. В следующий раз, когда вы отправитесь за покупками, купите в магазине ту самую дешевую туалетную бумагу, которую покупаете обычно, и вариант подороже с перфорацией и в несколько слоев бумаги. Вы поразитесь тому, сколько на самом деле потраченных лишних денег это в итоге позволяет сэкономить.