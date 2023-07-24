ВИДЕО | Эффективная подкормка томатов, после которой плодов завяжется в 10 раз больше обычного!

Томаты — самая популярная и любимая культура, выращиваемая на участках наших широт. И насколько становится обидно, когда томатов завязывается не так много, или же завязи осыпаются. Чтобы не допустить этого, попробуйте воспользоваться эффективной натуральной подкормкой томатов, которая проверена многими дачниками и огородниками. После неё томатов завяжется в 10 раз больше обычного!

Состав подкормки (10 л):

9 л чистой воды;

1 л молока любой жирности;

аптечный порошок борной кислоты — 0,5 ч. л. (растворить в небольшом кол-ве тёплой воды);

аптечный йод (спиртовой раствор) — 10 капель.

Борная кислота давно используется профессионалами. Она препятствует образованию фитофторы — главного врага томатов, позволяет растению вырасти большим, питает его, положительно воздействует на цветение, способствует образованию завязей и предотвращает их осыпание. Томатов действительно завязывается в разы больше, чем без подкормки.

Проводить обработку нужно хотя бы один раз за сезон, но лучше всего — три раза: во время образования бутонов, в период массового цветения и последняя — во время, когда начинается плодоношение.

Подробнее о способе подкормки томатов можно посмотреть в видео!