ФОТО | Необычное сочетание скандинавского минимализма и ярких красок в лофте в бывшем здании завода Volta

Просторная четырехкомнатная квартира имеет потолки под три метра и окна от пола до потолка, объединенную кухню и гостиную, откуда можно выйти на балкон и наслаждаться утренним кофе на свежем воздухе.

В дизайне квартиры основной цвет — белый. Даже деревянные полы отбелены. На белой кухне добавляют контраста темные детали, как темно-серая мраморная стенка. Маленькие золотые элементы привносят щепотку роскоши.

Но не весь дом просто белый внутри. Здесь есть и довольно смелые и необычные цветовые решения. Например, одна маленькая комнатка выкрашена в изумительный темно-синий цвет.

Еще одно необычное решение — стеклянная стенка вместо обычной. Она дает больше света и создает перспективу, а также идеально сочетается с эстетикой лофта.

В спальне с белыми стенками контрастирует черная мебель и яркое постельное.

Не обошлось без ярких цветов и в детской комнате, где двухярусная кровать выкрашена в задорный зеленый цвет.

С балкона открывается вид на округу — район Каламая.

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