Полезные решения по разумной цене! 10 простых шагов к более экологичной жизни дома
Опрос, проведенный почти в 30 странах, показал, что пандемия коронавируса и изменение климата относятся к числу наиболее серьезных глобальных проблем (соответственно 68% и 60%). Далее загрязнение воздуха — 56%, использование одноразового пластика — 55%, каждый второй респондент переживает о снижении биологического разнообразия на планете.
Для сохранения планеты для потомков, большинство респондентов ответили, что заинтересованы в экономии энергии дома — 80%, стараются выбирать прочные товары, которые можно использовать длительно — 77%, почти 60% респондентов ответили, что они хотели бы больше использовать товары из переработанных или возобновляемых материалов, или снизить использование одноразовых товаров. Меньший интерес у респондентов вызывает аренда мебели и одежды — 20%, и товары, бывшие в употреблении — 34%.
“Мировая тенденция показывает, что большинство не выбирает экологичные решения, которые сложно воплотить или для которых необходимо серьёзно менять жизненные устои. Наиболее сложным для респондентов кажутся аренда и обмен товарами, экологичные путешествия, т.е. отказ от полётов, путешествия на близкие расстояния, зелёные технологии — солнечные батареи или электромашины. Чем проще использование, тем охотнее люди это делают”, — говорит Рената Данте, руководитель Отдела по связям с общественностью IKEA Балтия. По её словам, опрос показал, что основным стимулом для перемен для большинства является их здоровье.
10 простых шагов к более экологичной жизни дома
Элийзе Таммекиви, дизайнер по интерьеру IKEA, делится 10 простыми шагами, как создать более экологичную жизнь дома.
- Экономия электричества с LED лампочками. С помощью LED лампочек можно сэкономить до 85% на электричестве. Кроме того, такие лампочки служат на 20% дольше.
- Краны с аэраторами экономят до 40% воды, не уменьшая напора. В IKEA можно найти специальные насадки на кран, которые экономят до 90% воды.
- Заряжаемые батарейки. Для снижения одноразовых батареек, IKEA начала снижать количество продаваемых одноразовых батареек, мотивируя использовать заряжаемые. Подсчёт показал, что если все покупатели в IKEA начнут активно использовать заряжаемые батарейки, зарядят их 50 раз, то количество вредных отходов снизится на 5000 тонн.
- Сортировка. Исходя из опросов, это наиболее легко применимый шаг на встречу более устойчивой жизни дома. Сортировку можно установить не только под раковиной на кухне, но и на балконе или в кухонных шкафчиках. За пару евро вы можете приобрести нужные вещи для сортировки дома.
- Использование переработанных материалов. Сортировка — огромный плюс для природы, ведь пластик можно использовать повторно, что заметно экономит ресурсы и снижает загрязнение. Из пластиковых бутылок уже производят ковры, части мебели, чехлы и накидки.
- Не использовать одноразовые вещи. Одноразовая посуда, пластиковые бутылки с водой и другие одноразовые товары загрязняют воздух. IKEA советует использовать многоразовые товары, бутылки для воды, многоразовую посуду для пикников и другое.
- Обновить, починить, использовать, вещи, которые у вас уже есть. Не нужно покупать новый диван, если можно заменить чехол, а если этот чехол сделан из переработанных пластиковых бутылок, то это двойная польза.
- А что на тарелке? Домашняя готовка, растительная еда или местные продукты — лишь несколько вариантов, которые респонденты по всему миру отметили, как полезные для здоровья и окружающей среды. 4 из 10 респондентов ответили, что готовы заменить мясо растительной едой, если по вкусу и цене она не будет уступать мясным продуктам. Также используйте прозрачные контейнеры, чтобы хранить остатки продуктов в холодильнике. Это уменьшает количество пищевых отходов, а герметичные контейнеры сохраняют пищу в течение длительного времени.
- Выращивание еды дома становится всё более популярным занятием. Даже выращивание укропа и петрушки на подоконнике помогает сократить выбросы в окружающую среду.
- Этичные покупки. Большое количество респондентов ответили, что готовы платить больше за товары от брендов придерживающихся этических принципов, при этом только 30% действительно это делают. Этот процент не меняется с 1999 года. Выбирая сертифицированные товары, которые произведены экологически рационально, вы способствуете защите окружающей среды.
Об исследовании: Опрос “Здоровье и экологичный образ жизни” проходил в 2020 году, его проводила канадская компания “Globe Scan”, в опросе приняли участие 27000 респондентов из 27 стран мира.