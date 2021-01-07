Полезные решения по разумной цене! 10 простых шагов к более экологичной жизни дома

Опрос, проведенный почти в 30 странах, показал, что пандемия коронавируса и изменение климата относятся к числу наиболее серьезных глобальных проблем (соответственно 68% и 60%). Далее загрязнение воздуха — 56%, использование одноразового пластика — 55%, каждый второй респондент переживает о снижении биологического разнообразия на планете.

Для сохранения планеты для потомков, большинство респондентов ответили, что заинтересованы в экономии энергии дома — 80%, стараются выбирать прочные товары, которые можно использовать длительно — 77%, почти 60% респондентов ответили, что они хотели бы больше использовать товары из переработанных или возобновляемых материалов, или снизить использование одноразовых товаров. Меньший интерес у респондентов вызывает аренда мебели и одежды — 20%, и товары, бывшие в употреблении — 34%.

“Мировая тенденция показывает, что большинство не выбирает экологичные решения, которые сложно воплотить или для которых необходимо серьёзно менять жизненные устои. Наиболее сложным для респондентов кажутся аренда и обмен товарами, экологичные путешествия, т.е. отказ от полётов, путешествия на близкие расстояния, зелёные технологии — солнечные батареи или электромашины. Чем проще использование, тем охотнее люди это делают”, — говорит Рената Данте, руководитель Отдела по связям с общественностью IKEA Балтия. По её словам, опрос показал, что основным стимулом для перемен для большинства является их здоровье.

10 простых шагов к более экологичной жизни дома

Элийзе Таммекиви, дизайнер по интерьеру IKEA, делится 10 простыми шагами, как создать более экологичную жизнь дома.