Полезные советы
07.01.2021, 15:03

Полезные решения по разумной цене! 10 простых шагов к более экологичной жизни дома

 
IKEA
Закончился этот беспрецедентный 2020 год, по результатам мирового исследования “Globe Scan”, пандемия и вопросы о здоровье не снизили интерес к окружающей среде и заботе о ней. Остаются популярными простые для реализации решения по доступной цене.

Опрос, проведенный почти в 30 странах, показал, что пандемия коронавируса и изменение климата относятся к числу наиболее серьезных глобальных проблем (соответственно 68% и 60%). Далее загрязнение воздуха — 56%, использование одноразового пластика — 55%, каждый второй респондент переживает о снижении биологического разнообразия на планете.

Для сохранения планеты для потомков, большинство респондентов ответили, что заинтересованы в экономии энергии дома — 80%, стараются выбирать прочные товары, которые можно использовать длительно — 77%, почти 60% респондентов ответили, что они хотели бы больше использовать товары из переработанных или возобновляемых материалов, или снизить использование одноразовых товаров. Меньший интерес у респондентов вызывает аренда мебели и одежды — 20%, и товары, бывшие в употреблении — 34%.

“Мировая тенденция показывает, что большинство не выбирает экологичные решения, которые сложно воплотить или для которых необходимо серьёзно менять жизненные устои. Наиболее сложным для респондентов кажутся аренда и обмен товарами, экологичные путешествия, т.е. отказ от полётов, путешествия на близкие расстояния, зелёные технологии — солнечные батареи или электромашины. Чем проще использование, тем охотнее люди это делают”, — говорит Рената Данте, руководитель Отдела по связям с общественностью IKEA Балтия. По её словам, опрос показал, что основным стимулом для перемен для большинства является их здоровье.

10 простых шагов к более экологичной жизни дома

Элийзе Таммекиви, дизайнер по интерьеру IKEA, делится 10 простыми шагами, как создать более экологичную жизнь дома.

  1. Экономия электричества с LED лампочками. С помощью LED лампочек можно сэкономить до 85% на электричестве. Кроме того, такие лампочки служат на 20% дольше.
  2. Краны с аэраторами экономят до 40% воды, не уменьшая напора. В IKEA можно найти специальные насадки на кран, которые экономят до 90% воды.
  3. Заряжаемые батарейки. Для снижения одноразовых батареек, IKEA начала снижать количество продаваемых одноразовых батареек, мотивируя использовать заряжаемые. Подсчёт показал, что если все покупатели в IKEA начнут активно использовать заряжаемые батарейки, зарядят их 50 раз, то количество вредных отходов снизится на 5000 тонн.
  4. Сортировка. Исходя из опросов, это наиболее легко применимый шаг на встречу более устойчивой жизни дома. Сортировку можно установить не только под раковиной на кухне, но и на балконе или в кухонных шкафчиках. За пару евро вы можете приобрести нужные вещи для сортировки дома.
  5. Использование переработанных материалов. Сортировка — огромный плюс для природы, ведь пластик можно использовать повторно, что заметно экономит ресурсы и снижает загрязнение. Из пластиковых бутылок уже производят ковры, части мебели, чехлы и накидки.
  6. Не использовать одноразовые вещи. Одноразовая посуда, пластиковые бутылки с водой и другие одноразовые товары загрязняют воздух. IKEA советует использовать многоразовые товары, бутылки для воды, многоразовую посуду для пикников и другое.
  7. Обновить, починить, использовать, вещи, которые у вас уже есть. Не нужно покупать новый диван, если можно заменить чехол, а если этот чехол сделан из переработанных пластиковых бутылок, то это двойная польза.
  8. А что на тарелке? Домашняя готовка, растительная еда или местные продукты — лишь несколько вариантов, которые респонденты по всему миру отметили, как полезные для здоровья и окружающей среды. 4 из 10 респондентов ответили, что готовы заменить мясо растительной едой, если по вкусу и цене она не будет уступать мясным продуктам. Также используйте прозрачные контейнеры, чтобы хранить остатки продуктов в холодильнике. Это уменьшает количество пищевых отходов, а герметичные контейнеры сохраняют пищу в течение длительного времени.
  9. Выращивание еды дома становится всё более популярным занятием. Даже выращивание укропа и петрушки на подоконнике помогает сократить выбросы в окружающую среду.
  10. Этичные покупки. Большое количество респондентов ответили, что готовы платить больше за товары от брендов придерживающихся этических принципов, при этом только 30% действительно это делают. Этот процент не меняется с 1999 года. Выбирая сертифицированные товары, которые произведены экологически рационально, вы способствуете защите окружающей среды.

Об исследовании: Опрос “Здоровье и экологичный образ жизни” проходил в 2020 году, его проводила канадская компания “Globe Scan”, в опросе приняли участие 27000 респондентов из 27 стран мира.

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