ФОТО | Советы дизайнера: маленькая квартирка в центре Таллинна, наполненная умными решениями

В нишу, где можно сесть и надеть обувь, добавлено зеркало с подстветкой, что делает темный уголок светлее и визуально расширяет узкое пространство. В части гардероба мебель становится более глубокой, а высота потолка использована максимально.

Во время планировки для одной стены комнаты Каролина использовала мебель на заказ, которая идет по всей ее длине, но разделена на части, чтобы не казаться массивной и давящей. Например, со стороны прихожей шкафы менее глубокие, что придает прихожей больше места.

Дизайнер Каролина Кодар отмечает, что в случае с маленькими квартирами нужно тщательно продумать план обустройства. Самый главный вопрос — как использовать площадь максимально, чтобы при этом квартира выглядела просторно и уютно? По ее словам, нужно с умом использовать каждый квадратный метр.

Квартира-студия состоит из одной комнаты, в которой отделены зона для сна и зона для посиделок, маленькая кухонька, гардероб и ванная. То, что квартира маленькая, еще не значит, что ее нужно полностью заставить мебелью.

Гардероб и кухню отделяет друг от друга полка с подсветкой.

Кухня “спрятана” за карманными дверцами шкафов, что хорошо для маленькой квартиры — просыпаясь утром не создается ощущения, что проснулся на кухне. Карманные дверцы работают так, что после того, как они открываются, их можно задвинуть внутрь мебели. После готовки же можно снова закрыть кухонный уголок дверцами, и кухня станет обычным шкафом.

В этой квартир кухня хоть и получилась маленькой, но туда удалось встроить все необходимое для приготовления еды: холодильник, посудомоечную машину, раковину со смесителем, плиту, микро-печку и даже осталось место для кофе-машины, тостера и чайника.

В зоне жилой комнате сделанная на заказ мебель вновь стала менее глубокой. Туда добавился шкафчик под телевизор а также необходимая деталь для домашнего офиса — уголок для работы.

В оформлении квартиры используются спокойные и нейтральные цвета. Изюминку придает кровать синего цвета от Flexteam.

При планировке приходилось также учитывать, что одну стенку полностью займут окна, откуда будет поступать естественный свет. Однако это не означает, что свет будет попадать во все углы комнаты. Чтобы решить проблему света и создать ощущение большого пространства дизайнер добавила на одну стену зеркало от пола до потолка, а также зеркало над кроватью.

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