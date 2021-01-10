Живые растения помогают создавать атмосферу праздника, но приобретенный вместе с растением паразит может серьезно испортить настроение

Когда растение, оказавшись в доме, вдруг теряет свои ”магазинные” качества, причин может быть несколько: от влияния вредителя до несоответствующих требованиям данного вида условий. При покупке растения необходимо учитывать, что это живой организм, его благополучие зависит от условий выращивания, напоминает специалист по коммуникациям департамента Анника Кубья. Перед приобретением растения следует выяснить, можно ли обеспечить подходящие условия выращивания в помещении, где ему предстоит находиться. Если нет, лучше отказаться от покупки.

В Эстонии производство растений контролирует Департамент сельского хозяйства, он же также произвольно проверяет и растения, ввозимые из других стран ЕС . Контроль производства должен гарантировать, что продукция не заражена особенно опасными для растений, способными вызывать большой экономический ущерб карантинными вредителями, которые отсутствуют или очень ограниченно распространены на нашей территории и для которых требуются меры контроля. Если в растениях обнаружен карантинный вредный организм, партия растений подлежит уничтожению.

Из отдела здоровья растений и садоводства Департамента сельского хозяйства нам сообщили, что горшечные растения, выращенные за пределами Евросоюза , в Эстонию не поступают. Большинство растений в горшках, которые привозят в Эстонию, родом из Нидерландов и Германии . За качество этих растений несет ответственность производитель, который находится под контролем государственной службы по охране здоровья растений соответствующей страны.

Однако уже в этом предпраздничном сезоне многие горожане вместе с красивым растением приобрели головную боль. В соцсетях нередки сообщения о том, что в горшке с недавно купленным растением завелись вредители. Садоводам и дачникам давно знакомы эти грозные букашки — трипсы, паутинный клещ, мучнистый червец и так далее. Крохотные, едва различимые, они становятся заметны лишь тогда, когда нанесенный ими вред приобретает масштабы бедствия. С зараженного растения вредители легко перебираются на других зеленых обитателей дома и могут погубить их всех.

В магазинах Эстонии выбор живых растений в горшках, способных стать украшением праздника, довольно велик. Здесь и бесподобные пуансеттии (более привычное нам название — рождественская звезда), и разноцветные цикламены, и кактусы-рождественники… И, конечно, живые ели и пихты в горшках, которые становятся из года в год все популярнее. Просто глаза разбегаются.

Ежедневный осмотр

Напоминание о том, что каждому растению нужны особые условия, вполне уместно, ведь покупка растения к празднику — часто спонтанное решение, тем более что продаются они не только в садовых и цветочных, но и продуктовых магазинах и супермаркетах. Например, в сети супермаркетов Prisma продаются цветы в горшках как из финской материнской компании SOK, так и местных производителей.

”Цветы в горшках, заказанные из Финляндии, проходят тщательный контроль качества перед отправкой в Эстонию. Отдел качества постоянно проверяет продукцию, продаваемую в Prisma. В случае цветов в горшках с местного оптового склада качество продукта контролируется местными поставщиками, — сказала Лийна Пярлин, директор по маркетингу

и коммуникациям Prisma Peremarket AS. — В магазинах состояние растений контролируется при выкладке на прилавки, а также ежедневно, когда растения поливают”.

По словам Пярлин, если на горшечном цветке, проданном в магазине, обнаружены вредители, об этом будет уведомлен ответственный сотрудник, а также поставщик. Растения, пораженные вредителями, снимают с продажи и уничтожают. ”Если покупатель купил у нас цветок в горшке и обнаружил в нем вредителей, он может вернуть растение в магазин, при желании он получит от нас новый цветок в горшке или деньги назад”, — заверила Пярлин.

Чтобы елка была жива и здорова

Рождественская елка в горшке — почти как цветок. Так же приносит радость в праздники, а в будни не вянет и способна прожить долгие годы. Исполнив главную роль на торжестве, может переехать на природу и дожить до ста лет.