Живые растения помогают создавать атмосферу праздника, но приобретенный вместе с растением паразит может серьезно испортить настроение(1)
В магазинах Эстонии выбор живых растений в горшках, способных стать украшением праздника, довольно велик. Здесь и бесподобные пуансеттии (более привычное нам название — рождественская звезда), и разноцветные цикламены, и кактусы-рождественники… И, конечно, живые ели и пихты в горшках, которые становятся из года в год все популярнее. Просто глаза разбегаются.
Однако уже в этом предпраздничном сезоне многие горожане вместе с красивым растением приобрели головную боль. В соцсетях нередки сообщения о том, что в горшке с недавно купленным растением завелись вредители. Садоводам и дачникам давно знакомы эти грозные букашки — трипсы, паутинный клещ, мучнистый червец и так далее. Крохотные, едва различимые, они становятся заметны лишь тогда, когда нанесенный ими вред приобретает масштабы бедствия. С зараженного растения вредители легко перебираются на других зеленых обитателей дома и могут погубить их всех.
Вредители под контролем
Из отдела здоровья растений и садоводства Департамента сельского хозяйства нам сообщили, что горшечные растения, выращенные за пределами Евросоюза, в Эстонию не поступают. Большинство растений в горшках, которые привозят в Эстонию, родом из Нидерландов и Германии. За качество этих растений несет ответственность производитель, который находится под контролем государственной службы по охране здоровья растений соответствующей страны.
В Эстонии производство растений контролирует Департамент сельского хозяйства, он же также произвольно проверяет и растения, ввозимые из других стран ЕС. Контроль производства должен гарантировать, что продукция не заражена особенно опасными для растений, способными вызывать большой экономический ущерб карантинными вредителями, которые отсутствуют или очень ограниченно распространены на нашей территории и для которых требуются меры контроля. Если в растениях обнаружен карантинный вредный организм, партия растений подлежит уничтожению.
Когда растение, оказавшись в доме, вдруг теряет свои ”магазинные” качества, причин может быть несколько: от влияния вредителя до несоответствующих требованиям данного вида условий. При покупке растения необходимо учитывать, что это живой организм, его благополучие зависит от условий выращивания, напоминает специалист по коммуникациям департамента Анника Кубья. Перед приобретением растения следует выяснить, можно ли обеспечить подходящие условия выращивания в помещении, где ему предстоит находиться. Если нет, лучше отказаться от покупки.
Ежедневный осмотр
Напоминание о том, что каждому растению нужны особые условия, вполне уместно, ведь покупка растения к празднику — часто спонтанное решение, тем более что продаются они не только в садовых и цветочных, но и продуктовых магазинах и супермаркетах. Например, в сети супермаркетов Prisma продаются цветы в горшках как из финской материнской компании SOK, так и местных производителей.
”Цветы в горшках, заказанные из Финляндии, проходят тщательный контроль качества перед отправкой в Эстонию. Отдел качества постоянно проверяет продукцию, продаваемую в Prisma. В случае цветов в горшках с местного оптового склада качество продукта контролируется местными поставщиками, — сказала Лийна Пярлин, директор по маркетингу
и коммуникациям Prisma Peremarket AS. — В магазинах состояние растений контролируется при выкладке на прилавки, а также ежедневно, когда растения поливают”.
По словам Пярлин, если на горшечном цветке, проданном в магазине, обнаружены вредители, об этом будет уведомлен ответственный сотрудник, а также поставщик. Растения, пораженные вредителями, снимают с продажи и уничтожают. ”Если покупатель купил у нас цветок в горшке и обнаружил в нем вредителей, он может вернуть растение в магазин, при желании он получит от нас новый цветок в горшке или деньги назад”, — заверила Пярлин.
Чтобы елка была жива и здорова
Рождественская елка в горшке — почти как цветок. Так же приносит радость в праздники, а в будни не вянет и способна прожить долгие годы. Исполнив главную роль на торжестве, может переехать на природу и дожить до ста лет.
– Могу сказать, что я счастливый плантатор, у которого не было вредителей на елочной плантации. Там побывали отдельные дикие козы, но ущерб от них минимален, — пошутил Кристьян Сепп, владелец интернет-магазина jõulukuusk.ee. — А поскольку на плантации нет вредителей, домашним цветам нашего покупателя опасность заражения не грозит. Мы продаем елки и в горшках. Внутри горшка находится почва, которая представляет собой состоящую из минералов, органических веществ и микроорганизмов среду, откуда растения получают питательные вещества, необходимые для роста. Когда дерево в горшке прибывает домой, не следует пугаться, что с деревом в горшке что-то не так, если какое-либо насекомое вылезет из горшка. Наличие живых организмов в почве — совершенно естественное явление.
Близость источников тепла, особенно полов с подогревом, по словам специалиста, определенно не идет дереву на пользу. К нему следует относиться как обычным комнатным растениям, поливать вовремя.
”Елку ни в коем случае нельзя выносить на улицу сразу после Рождества, так как дерево может тронуться в рост в комнате, могут появиться новые ростки. Если вы вынесете дерево во двор, оно будет в шоке и может больше не вырасти. Подходящее время для посадки весной — апрель-май, когда земля уже не промерзшая”, — объяснил Сепп.
Растения — в самоизоляцию!
По словам специалистов Департамента сельского хозяйства, тщательнейший осмотр растения перед покупкой повышает шансы избежать разочарования от покупки больного цветка или дерева.
Чтобы обнаружить вредителей (например, белокрылок или червецов), необходимо осмотреть нижнюю сторону листьев и места прикрепления листа к стеблю, это излюбленные места вредителей.
Важно обратить внимание на нехарактерные для данного вида/сорта признаки, например, коричневые листья, пятна и т. д. По словам Лийны Пярлин, тревожным признаком служат, например, деформированные листья растений или коричневые кучки, видимые на листьях и стеблях.
Конечно, для борьбы с вредителями можно использовать и яды, следуя инструкциям на упаковке. Важно, чтобы препараты можно было применять и в жилых помещениях. Однако, по словам Кристьяна Сеппа, никакой яд не сработает против вредителя, если растение находится в благоприятной для размножения вредителя среде. Размножению паутинного клеща, например, способствуют слишком теплая среда и сухой воздух. Стоит промыть растение чистой водой и изменить условия жизни растения: поместить в более прохладное и влажное место.
Простые же интернет-пользователи делятся своими советами: в горшке по возможности следует заменить грунт; опрыскать растение раствором зеленого мыла и смыть; профилактически обработать ядом от паразитов; на всякий случай любое новое растение подержать на карантине, подальше от других, дня три или неделю.
”Паутинный клещ обнаружился в горшке с моей миниатюрной елочкой, — рассказала Татьяна, участница одной из групп, посвященных садоводству. — В течение недели я опрыскивала елку из пульверизатора обычной водой, а затем сверху донизу укрывала пакетом. Через неделю от клеща не осталось и следа”.