Недвижимость
15.01.2021, 18:46

Самая стильная однушка в Таллинне? Эстонская модель выставила на продажу свою квартиру

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Kuvatõmmis Instagramist
Эстонская модель Мирьям Вяльотс выставила на продажу свою талиннскую квартиру, которая в 2017 году получила награду самого стильного жилища от журнала Kodu&Aed.

“Так как квартира небольшая то я хотела, в первую очередь, чтобы она была светлой. Также хотела, чтобы была немного отделена спальная зона и площадь использована с умом”, — сказала тогда Вяльяотс про свой интерьер.

Однокомнатная квартира по адресу Куклазе, 14 в Мустамяэ выставлена на продажу за 107 000 евро.

Стоит ли стильный интерьер таких денег судите сами. Фотографии можно посмотреть здесь!

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