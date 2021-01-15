15.01.2021, 18:46
Самая стильная однушка в Таллинне? Эстонская модель выставила на продажу свою квартиру(120)
“Так как квартира небольшая то я хотела, в первую очередь, чтобы она была светлой. Также хотела, чтобы была немного отделена спальная зона и площадь использована с умом”, — сказала тогда Вяльяотс про свой интерьер.
Однокомнатная квартира по адресу Куклазе, 14 в Мустамяэ выставлена на продажу за 107 000 евро.
Стоит ли стильный интерьер таких денег судите сами. Фотографии можно посмотреть здесь!