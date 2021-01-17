Если дым из системы отопления идет в помещение: что делать, чтобы улучшить тягу?(5)
Если топить очень редко, тяга может быть нарушена, потому что при начале растопки труба влажная и холодная. Если же проблема с тягой не решается по мере нагрева трубы во время топки, приходится искать другую причину.
Часть трубы над крышей должна быть длиннее
Чаще всего недостаточная тяга вызвана тем, что часть трубы снаружи над крышей слишком короткая. Более того, слишком короткая внешняя часть дымохода над кровлей может быть пожароопасной. На двускатной крыше с углом до 30 градусов та сторона трубы, что находится ближе к коньку крыши, должна быть не меньше 0,8 метра в высоту над поверхностью крыши, а на крыше с более острым углом — 1–1,5 м в зависимости от огнеупорности кровельного материала. На плоской крыше высота трубы над кровлей или элементами, находящимися в радиусе 3 метров (перилами, вентиляционным оборудованием, и т. д.) должна составлять не менее 1 метра.
При использовании кровельного материала класса огнеупорности “B” (не способствующие распространению огня материалы, например черепица, металл и т. д.) труба должна заканчиваться не ниже 0,8 метра над поверхностью световых люков или люкарн. При использовании остальных материалов высота трубы над кровлей должна составлять не менее 1,2 метра, а труба должна быть оснащена искроуловителем.
Конек крыши — хорошее место для трубы
Поскольку тяга намного лучше в трубе, верхняя часть которой открыта ветру, дующему в любом направлении, устанавливать трубу оптимальнее всего на коньке крыши. Однако в уже построенном доме перенести трубу, как правило, нельзя, так что единственное оставшееся решение — это удлинить часть трубы, выступающую над крышей. Это можно довольно просто сделать с модульной трубой из блоков или металла, приобретя дополнительные модули вместе с крепежными элементами. Кирпичную трубу можно удлинить, положив несколько дополнительных рядов кирпича либо установив на верхнюю часть кирпичной трубы металлическую трубу, но в последнем случае для обеспечения хорошей тяги следует обратить особое внимание на качество выполнения перехода между деталями.
Иногда дым из дымохода начинает идти в помещение при ветре определенного направления, который создает область сниженного давления с противоположной стороны здания. В таком случае разница в давлении выравнивается через трубу, в которую втягивается компенсирующий воздух, что и заставляет дымоход работать “наоборот”. В таком случае самое надежное это удлинить часть трубы, выступающую над крышей, чтобы она была выше конька. Может помочь и перенос воздухозаборника котла центрального отопления на ту сторону здания, где находится труба, чтобы компенсировать потенциальную разницу давления.
Улучшите приток воздуха в топочную камеру
Вторая причина недостаточной тяги часто состоит в том, что отопительная установка не получает достаточно воздуха при горении топлива. В таком случае в печи или камине понижается давление, но для тяги необходимо, чтобы давление в топочной камере и трубе было выше, чем на улице. Чтобы решить эту проблему, нужно улучшить вентиляцию в помещении или установить отдельную трубу с каналом для воздуха, через которую необходимый для горения воздух будет поступать в топку прямо с улицы. Дополнительное преимущество трубы с каналом для воздуха состоит в том, что она повышает эффективность печи, в результате чего затраты на отопление снижаются, а микроклимат в доме улучшается.
Регулятор тяги может снизить потерю тепла вполовину
Последнее решение для улучшения тяги — это установка регулятора тяги между отопительным устройством и трубой. Он сохраняет стабильную тягу в трубе и топочной камере, повышает надежность отопительного устройства и снижает расход топлива. Тесты показали, что при использовании регулятора тяги снижение годовых потерь тепла может составлять до 50%. Регулятор тяги в каменке обеспечивает горение только в топке и вдобавок охлаждает трубу.