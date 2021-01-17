Если дым из системы отопления идет в помещение: что делать, чтобы улучшить тягу?

Если топить очень редко, тяга может быть нарушена, потому что при начале растопки труба влажная и холодная. Если же проблема с тягой не решается по мере нагрева трубы во время топки, приходится искать другую причину.

Часть трубы над крышей должна быть длиннее

Чаще всего недостаточная тяга вызвана тем, что часть трубы снаружи над крышей слишком короткая. Более того, слишком короткая внешняя часть дымохода над кровлей может быть пожароопасной. На двускатной крыше с углом до 30 градусов та сторона трубы, что находится ближе к коньку крыши, должна быть не меньше 0,8 метра в высоту над поверхностью крыши, а на крыше с более острым углом — 1–1,5 м в зависимости от огнеупорности кровельного материала. На плоской крыше высота трубы над кровлей или элементами, находящимися в радиусе 3 метров (перилами, вентиляционным оборудованием, и т. д.) должна составлять не менее 1 метра.

При использовании кровельного материала класса огнеупорности “B” (не способствующие распространению огня материалы, например черепица, металл и т. д.) труба должна заканчиваться не ниже 0,8 метра над поверхностью световых люков или люкарн. При использовании остальных материалов высота трубы над кровлей должна составлять не менее 1,2 метра, а труба должна быть оснащена искроуловителем.

Конек крыши — хорошее место для трубы