ФОТО | Самая ожидаемая новостройка Таллинна достигла своей максимальной высоты. В ней продано уже 70% квартир
Несмотря на сложные времена, в апреле этого года на площади Компасси будет завершено строительство одного из самых роскошных многоквартирных домов в новейшей истории Таллинна. Цены за квадратный метр в резиденции Ambassador начинаются от 3200 евро, а в наиболее дорогих квартирах цена квадратного метра превышает 5500 евро. Для сравнения: в декабре прошлого года средняя стоимость квартир в Таллинне составляла 2263 €/м2. “На рынке элитных квартир спрос сегодня превышает предложение. Особенно заметный интерес вызывают большие квартиры. Мы также очень рады, что за период коронавируса нам удалось продать и значительное количество коммерческих площадей — сейчас свободными остаются всего несколько офисов”, — пояснил исполнительный директор Endover Роберт Лауд.
После продолжительного планирования и масштабных работ по сносу строительство продвигалось стремительно — начатую в августе стройку планируется завершить уже этой весной. Чтобы достичь качественного результата общежитие, ранее принадлежавшее Эстонской академии художеств, пришлось практически полностью снести, но при этом сохранился исторический фасад здания, к которому в ходе строительных работ был добавлен отличающийся уникальным дизайном двухэтажный пентхаус.
“Конечно, в сегодняшних условиях у нас не было традиционного масштабного праздника крыши, когда собирается вся строящая здание команда. Венок сняли несколько человек, а всем строителям были вручены праздничные продуктовые наборы, чтобы они все же смогли отпраздновать таким образом”, — сказал Лауд.
Исполнительный директор Endover смотрит на общее состояние рынка с оптимизмом. “Состояние рынка недвижимости стремительно восстанавливается после вызванного коронавирусом кризиса. В последнем квартале 2020 года ежемесячный оборот от продаж Endover вырос до зарегистрированного до пандемии уровня. Чувствуется, что люди адаптировались к меняющимся временам, и на рынке движется много свободных денег, которые они хотят инвестировать в недвижимость”, — сказал Лауд.
Помимо Ambassador, этой весной Endover завершит строительство высотного здания Rocca Towers в Рокка-аль-Маре. Во второй половине прошлого года было завершено строительство высотного здания TORN в Кристийне и строительство Klaussoni Kommivabrik в Каламая.
В новом 7-этажном доме Ambassador будет 38 квартир, а на первых этажах разместятся коммерческие помещения. Площадь квартир начинается с 18 м2, а самая большая квартира — 184 м2. В здании запланирован многоуровневый гараж с автоподъемником и просторное меблированное фойе. Квартиры отличаются высокими потолками и дверями, а также роскошным интерьером. С балконов и террас открываются виды на высотные здания центра столицы и на башни Старого города.
Генеральным подрядчиком строительства является Metropoli Ehitus, архитектором выступает Янар Блехнер из APEX Arhitektuuribüroo.
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