Вы правитель или шут, герой или маг? Определите свой тип личности по интерьеру!

Дизайнер Элина Нивин, только взглянув на пару фотографий из глянца, которые заказчик предоставил в качестве образца, точно знает, какой интерьер подберет ему.

INMYROOM попросил ее поделиться профессиональными секретами. Рассказываем.

Все наши привычки, ценности и нормы поведения социологи и психотерапевты уместили в понятие “архетип”. На данный момент их существует 12. Каждый из нас в зависимости от целей и условий жизни является либо типичным представителем архетипа, либо сочетает несколько архетипов в себе.

Наш дом — отражение внутреннего состояния. Даже если он далек от самых идеальных образов интерьера, в нем можно обозначить отличительные черты. А узнав себя в этих деталях, можно смело определить и свой архетип.

Такой способ, обоснованный с психологической точки зрения, поможет сделать свой дом более комфортным и удобным.

Архетип “Невинный или простодушный”

Пледы, подушки, мягкие игрушки и наивные рисунки на обоях и в декоре. Наивная простота не только в интерьере, но и в поведении — отличительная их черта. Такие люди считают, что цвета в интерьере должны успокаивать и умиротворять, поэтому выбирают светлые теплые тона.

Им комфортно, когда стены оклеены обоями с простым наивным рисунком, а окна украшены тюлем с рюшами и воланами. Традиционно-национальный стиль так же привлечет “невинного”, как бохо и сельский стиль. Элементы вышивки, пэчворка, кружева и мелкие детали в стиле hand-made — основа видения дома.

Архетип “Искатель”

Их интерьеры отличают мебель-трансформер, многофункциональный декор, экоматериалы. Это человек-новатор с богатым кругозором и четкими идеями, но и сомнениями в собственных взглядах. Такому нужен вариативный интерьер, где можно оперативно поменять текстиль и настроение.

Их дом должен быть функциональным в стилях современный, бохо, лофт, этнический и экостиль — все, что бы ассоциировалось с новизной и покорением других миров.

Архетип “Мудрец”