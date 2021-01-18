Вы правитель или шут, герой или маг? Определите свой тип личности по интерьеру!
Дизайнер Элина Нивин, только взглянув на пару фотографий из глянца, которые заказчик предоставил в качестве образца, точно знает, какой интерьер подберет ему.
INMYROOM попросил ее поделиться профессиональными секретами. Рассказываем.
Все наши привычки, ценности и нормы поведения социологи и психотерапевты уместили в понятие “архетип”. На данный момент их существует 12. Каждый из нас в зависимости от целей и условий жизни является либо типичным представителем архетипа, либо сочетает несколько архетипов в себе.
Наш дом — отражение внутреннего состояния. Даже если он далек от самых идеальных образов интерьера, в нем можно обозначить отличительные черты. А узнав себя в этих деталях, можно смело определить и свой архетип.
Такой способ, обоснованный с психологической точки зрения, поможет сделать свой дом более комфортным и удобным.
Архетип “Невинный или простодушный”
Пледы, подушки, мягкие игрушки и наивные рисунки на обоях и в декоре. Наивная простота не только в интерьере, но и в поведении — отличительная их черта. Такие люди считают, что цвета в интерьере должны успокаивать и умиротворять, поэтому выбирают светлые теплые тона.
Им комфортно, когда стены оклеены обоями с простым наивным рисунком, а окна украшены тюлем с рюшами и воланами. Традиционно-национальный стиль так же привлечет “невинного”, как бохо и сельский стиль. Элементы вышивки, пэчворка, кружева и мелкие детали в стиле hand-made — основа видения дома.
Архетип “Искатель”
Их интерьеры отличают мебель-трансформер, многофункциональный декор, экоматериалы. Это человек-новатор с богатым кругозором и четкими идеями, но и сомнениями в собственных взглядах. Такому нужен вариативный интерьер, где можно оперативно поменять текстиль и настроение.
Их дом должен быть функциональным в стилях современный, бохо, лофт, этнический и экостиль — все, что бы ассоциировалось с новизной и покорением других миров.
Архетип “Мудрец”
Минимум декора и сувениров, чистые поверхности и светлые однотонные материалы в отделке. Мысль должна рождаться в свободном пространстве — девиз всех “мудрецов”. Нейтральные цвета стен они предпочтут оформить в стилистике хай-тек и других функциональных стилях.
Комфортной жизнь таких людей сделают многофункциональные предметы мебели.
Архетип “Герой или спасатель”
Острые элементы, напоминающие оружие, кожа в отделке — люди, привыкшие быть во всем победителями, по праву желают украсить свой дом трофеями. Это любители контрастного лофта и промышленного дизайна.
На фоне сдержанных минималистичных стен могут красоваться артефакты из дерева, спортивные тренажеры и много стальных атрибутов. В их доме найдется место и для мягкой мебели, которая дает ощущение свободы.
Архетип “Бунтарь”
Любители черепов на постерах, черных стен и не гармонирующей мебели. Этот архетип вне дизайна, для которого противопоставление всем нормам и традициям — константа жизни.
Такие люди всегда и во всем предпочтут насыщенные цвета темного спектра и вызывающие образы в их собственном антидекоре. И, кстати, никогда не обращаются за помощью ни к дизайнерам, ни к другим специалистам красоты.
Архетип “Маг или волшебник”
На их дом укажут бордовые или фиолетовые тона, эзотерические символы. “Маги” предпочтут малопривлекательную для общественности мебель, замысловатое сочетание цветов в отделке — все, что присутствует в готике, декодансе и ар-нуво.
Понять взгляды таких людей непросто, нужно научиться принимать их такими, какие они есть.
Архетип “Славный малый”
Барная стойка, кресла и диваны, расставленные вокруг стола, и желание обустроить хотя бы одно гостевое место в доме.
Такие люди оформляют квартиру в милом стиле рустик или шебби-шик, а также современной классике, собирают друзей за огромным столом и делают это как можно чаще. Лен, шерсть, хлопок и трикотаж в декоре — будут кстати.
Архетип “Любовник”
В его интерьере обилие нефункциональных элементов, бесконечность блестящей фурнитуры и глянцевых статуэток. Отделка и декор — все должно доставлять визуальное и тактильное наслаждение. Такова сверхзадача в интерьере.
Поэтому чаще “любовники” выбирают ар-деко в оформлении шелка и других струящихся тканей, тяготеют к аркам и множеству дорогих аксессуаров в украшении дома.
Архетип “Шут”
Кривое зеркало на входе, одна стена желтая, другая — синяя, блестки на обыкновенных шторах — так обустраивает дом “шут”.
До абсурда сочетания цветов и предметов мебели такие люди доводят в силу внутренней тяги к яркости и позитиву. Милые и шутливые статуэтки, постеры с ироничными высказываниями умещаются в рамки стилей китч и эклектика.
Архетип “Родитель или опекун”
Классическая мебель, шторы и обои, дубовый пол: консерватизм в интерьере для этой категории — норма. Им подойдут прованс и неизменная классика. Понятный, красивый и классически продуманный интерьер с заботой об окружающих.
Архетип “Творец”
Эклектика и ноу-хау как основа смешения стилей — их ниша. Эти люди не всегда разборчивы в цветах и сочетании фактур, но зато креативность — это их конек.
В интерьере “творцов” присутствуют новинки собственного производства в виде сувениров на полках или самостоятельно сшитого пледа, оригинальный узор паркета на полу, светильники от дизайнера — все выглядит ново и концептуально.
Архетип “Правитель”
Дорогое кресло с высокой спинкой, кожа в интерьере, лепнина и иногда геральдика. Общение и поведение такие люди выстраивают так, что решение (последнее слово) должно быть за ними.
Свой внутренний статус они предпочитают подчеркивать статусными интерьерами. В декоре предпочтут парчу или бархат, латунь или золото, жаккард или шелк. Не удивляйтесь, если увидите на стенах панно из оникса, геральдические темы и монограммы, а в углу — напольные антикварные часы.
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