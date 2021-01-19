Предупреждаем! 5 грубых ошибок при ремонте кухни

Кухня — пожалуй, одно из самых сложных для планирования помещений. Здесь крайне важно продумать эргономику, технические элементы, высчитать количество розеток. Но не всегда все идет по плану, пишет INMYROOM.

О самых частых ошибках при ремонте кухни и способах их избежать расскажет архитектор Надежда Лисишина.





Нет грамотной планировки

Иногда на большой площади получается прямая кухня, и тогда процесс готовки больше похож на преодоление дальних дистанций. Или на самой скромной площади стремятся разместить слишком много мебели, и проходы по такой кухне напоминают узкий лабиринт.

Совет: если нет возможности заказать дизайн-проект, полистайте просторы Интернета, посмотрите, что делают в похожих помещениях, попробуйте на бумаге разные варианты и не забывайте про минимальную ширину прохода — 60 см.





Неудобный рабочий треугольник

Когда говорим о правиле рабочего треугольника, речь идет об удобном расположении холодильника, плиты и мойки по отношению друг к другу. Например, если холодильник будет стоять в одном конце кухни, а плита располагаться в другом — маловероятно, что это будет функциональным и эргономичным решением.

Совет: размещайте плиту, мойку и холодильник в вершинах представляемого треугольника. Расстояние между этими точками должно быть не менее 1,3 м и не более 2,7 м. Высший пилотаж — равнобедренный кухонный треугольник. Минимальное расстояние между раковиной и плитой — 60 см.





Не продумали количество и место для розеток

Недостаточное количество розеток или вывод их не в нужном месте — типичная ошибка, с которой встречались многие. Лучше пусть розеток будет больше изначально, чем потом придется пользоваться удлинителями, тройниками или переделывать ремонт.

Совет: заранее продумайте разные жизненные сценарии и решите, где будет стоять кофемашина, а где вам будет удобно заряжать телефон. Посчитайте, сколько нужно розеток для бытовых приборов, и обязательно сделайте еще несколько на всякий случай.

Обратите внимание, что: