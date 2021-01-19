Исследование: как жители Эстонии изменили свой дом в период ограничений

“Многие стали больше проводить время с семьёй, и треть жителей Эстонии признались, что им это понравилось и они планируют это продолжать после пандемии. Кажется, многие нашли новые развлечения для всей семьи, стали больше готовить и работать из дома и планируют заниматься этим и в будущем — 26% и 22% соответственно”, — говорит Элийсе Таммекиви, дизайнер IKEA.

В период ограничений люди стали радоваться своему дому, а исследование показывает, что многие занятия так и останутся дома, даже после пандемии.

Она добавляет, что по словам специалистов, уютная атмосфера прямо влияет на наше ощущение счастья. “Уют — это не большая площадь, порой достаточно удобного дивана, красивого цветка в горшке и свечей. Если дом соответствует вашему стилю, это может давать вам ощущение счастья”, — говорит психолог.

В период пандемии дом стал нам ещё ближе. “Словно в “Маленьком Принце“ — если мы заботимся, мы любим ещё больше. Наши дома пережили переделки, обновления, перестановки — и всё это сделало наш дом ещё уютнее”, — объясняет Саар-Веэлмаа. Дом стал ещё ближе, ведь именно там не было никаких ограничений, в отличие от внешнего мира.

Психолог и специалист по успешной работе — Тийна Саар-Веэлмаа верит, что дом прошёл большой тест в прошлом году. “Если бы мы продолжали наш обычный ритм жизни, возвращаясь домой поздно вечером или появляясь там исключительно для сна, мы бы и не заметили плюсы и минусы нашего дома. Однако после долгого времени дома с семьёй правда встала у нас перед глазами”, — говорит Саар-Веэлмаа.

В ушедшем году люди проводили время дома, как никогда раньше. Многие занятия переехали в дом, хотя раньше мы занимались ими вне дома. Все мы столкнулись с трудностями — как уместить занятия всех членов семьи под одной крышей. Работа, готовка, хобби, отдых — несмотря на то, что для некоторых это было сложностью, многие признались, что дом стал убежищем. Ежегодное исследование IKEA “Жизнь дома”* показало, что для 74% жителей Эстонии было именно так.

Тийна Саар-Веэлмаа говорит, что пандемия помогла перезагрузиться и пересмотреть свои ценности в жизни, найти то, что приносит удовольствие, но было недооценено. “Работа, заработок — важны, но близкие отношения и семья также влияют на наше самочувствие. И вынужденное времяпрепровождение с семьёй многим помогло наладить отношения. Произошла переоценка того, что раньше мы воспринимали как должное и само собой разумеющееся”, — отмечает психолог.

Будущее нашего дома



Для многих занятий, которые переехали в дом, нужно найти пространство. В результате 39% жителей Эстонии изменили свой дом в период ограничений, чтобы там было удобнее. Более того, 36% жителей Эстонии рассматривают возможность переехать дальше от работы, если это улучшит их жилищные условия, даст больше места и возможность выйти на свежий воздух. Местоположение стало не так важно, и приоритеты в отношении “хорошего дома” меняются.

“После проведённого времени дома приоритеты меняются. Близость природы возросла — треть жителей Эстонии мечтают о собственном саде и лужайке у дома. Исследование показало, что жители Эстонии приоритизируют место для личных занятий и увлечений в доме и удобное рабочее место — 39% и 34% жителей хотят обустроить такие пространства дома. Теперь и в будущем наш дом станет для нас ещё чем-то большим. Дома станут ещё более многофункциональны”, — говорит дизайнер IKEA.

По её словам, в доме необходимо место для работы, занятия спортом, отдыха, нам нужно больше места на кухне для продуктов и готовки, чтобы меньше ходить по магазинам.

“Люди уже интуитивно меняют свои дома — эти перемены могут быть разными, но все они направлены на то, чтобы дом стал удобнее для них. И это только начало, в будущем можно ожидать большего энтузиазма и вложений в обустройства дома. Но мы говорим не только о функциональной стороне, но и о дизайне и стиле, который влияет на наше самочувствие” — говорит психолог. Дом не просто место, а психологическое и эмоциональное пространство, которое делает нас счастливее, и это стоит учитывать, обустраивая его.

*Опрос IKEA в рамках мирового исследования “Жизнь дома” направлен на изучение жизни людей дома и наиболее часто встречающихся проблем. Опрос “Жизнь дома” 2020 проходил в июле-августе 2020 года, и в нём приняли участие 1000 жителей Эстонии в возрасте 18-50 лет.

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