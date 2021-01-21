Дизайн и интерьер
21.01.2021, 08:01

ФОТО | Необычные постройки мира: четыре просто невероятных дома на краю

 
Фото иллюстративное.
Фото: Pixabay
Что делать, когда нужно построить дом у края скалистого утеса или на озере? В этих четырех проектах, о которых рассказывает портал Houzz.ru, архитекторы по-разному решали вопрос, как дом может бросить вызов окружающей среде и занять границу между архитектурной условностью и природной красотой, пишет Delfi Dom Sad.


При подходе к этому дому в Новой Шотландии сразу не угадаешь, что ждет в конце путешествия. Сероватый цвет кедровой облицовки сочетается с гранитными скалами, серым морем и небом.

Только войдя в здание, можно понять, насколько высоко оно находится над морем. Одна часть дома расположена над крутым обрывом, отсюда и название “Дом на скале”. Интерьер намеренно лаконичен, чтобы не отвлекать внимание от вида на горизонт, рельеф скал и море.

Из окон гостиной открывается панорамный вид на воду, в то время как из верхней спальни можно любоваться на скалу, расположенную параллельно берегу моря.

Легкий стальной каркас дома, опирающийся на бетонные опоры, поддерживает объем здания. Стальные рамы выдерживают как горизонтальные, так и вертикальные нагрузки.


Этот уединенный дом для выходных находится в штате Вашингтон, на краю леса. Из окон открывается вид на систему заливов Пьюджет-Саунд. Конструкция дома подчеркивает его пограничное расположение в ландшафте — между лесом и водной гладью.

Внутри здания граница между интерьером и экстерьером почти растворяется. Сквозь панорамные окна природа будто сливается с пространством дома.

Чередуя глухие стены с остекленными, архитекторы создали пространство, которое постепенно становится открытым, чтобы человек не чувствовал себя незащищенным перед миром природы.

При создании проекта архитекторы сыграли на сочетании захватывающих видов и чувства комфорта.

На широкой плоской крыше расположена смотровая площадка. Отсюда тоже можно любоваться видом на залив, наслаждаясь ощущением бескрайнего пространства.


В этом проекте важна не только архитектура дома, но и дорога, ведущая к нему.

Чтобы попасть к дому на озере, нужно пересечь ущелье по подвесному мосту, а затем по тропинке спуститься по склону к небольшой площадке и эллингу на берегу.

На самом берегу озера стоит домик с низкой посадкой. Его деревянная отделка и детали напоминают конструкцию лодки.

Небольшое окно на задней стене украшает фонарь. Свет в окне по вечерам, как маяк, привлекает идущих к дому, обозначая созданную руками человека границу между интерьером и экстерьером.

Легкая постройка стоит на воде на свайной конструкции, под домом есть место для хранения лодки. Дом у озера специально создан как место отдыха. Место, где можно расслабиться, поплавать и даже попрыгать в воду прямо из дома.


Этот дом расположен в суровой открытой местности на скалистом побережье Новой Шотландии. Прежде чем принять решение о строительстве, владельцы постоянно приезжали сюда любоваться закатами.

Именно вид на закат стал главным пожеланием хозяев при проектировании дома. Поэтому в комнатах, обращенных в сторону моря, архитекторы сделали панорамные окна.

Палитра отделочных материалов для фасадов навеяна сине-серыми оттенками воды и скал. Металлический сайдинг напоминает обшивку корпусов лодок, а доски кедра под воздействием солнца и соленого воздуха быстро становятся серебристыми.

Северо-западный угол дома отдан под открытую веранду. Большие раздвижные панели закрывают панорамные окна при приближении шторма. Такая конструкция позволяет зданию адаптироваться к меняющимся погодным условиям.

Решения нижнего и верхнего уровней дома сильно отличаются. Внизу — панорамное остекление, вверху — глухая стена, в которой прорезано небольшое окно.

Эти четыре проекта — примеры работ на пограничных участках, где важны понятия открытости и защищенности, где фундамент дома в буквальном смысле означает безопасность.

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