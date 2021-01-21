ФОТО | Необычные постройки мира: четыре просто невероятных дома на краю





При подходе к этому дому в Новой Шотландии сразу не угадаешь, что ждет в конце путешествия. Сероватый цвет кедровой облицовки сочетается с гранитными скалами, серым морем и небом.





Только войдя в здание, можно понять, насколько высоко оно находится над морем. Одна часть дома расположена над крутым обрывом, отсюда и название “Дом на скале”. Интерьер намеренно лаконичен, чтобы не отвлекать внимание от вида на горизонт, рельеф скал и море.

Из окон гостиной открывается панорамный вид на воду, в то время как из верхней спальни можно любоваться на скалу, расположенную параллельно берегу моря.

Легкий стальной каркас дома, опирающийся на бетонные опоры, поддерживает объем здания. Стальные рамы выдерживают как горизонтальные, так и вертикальные нагрузки.





Этот уединенный дом для выходных находится в штате Вашингтон, на краю леса. Из окон открывается вид на систему заливов Пьюджет-Саунд. Конструкция дома подчеркивает его пограничное расположение в ландшафте — между лесом и водной гладью.





Внутри здания граница между интерьером и экстерьером почти растворяется. Сквозь панорамные окна природа будто сливается с пространством дома.

Чередуя глухие стены с остекленными, архитекторы создали пространство, которое постепенно становится открытым, чтобы человек не чувствовал себя незащищенным перед миром природы.

При создании проекта архитекторы сыграли на сочетании захватывающих видов и чувства комфорта.

На широкой плоской крыше расположена смотровая площадка. Отсюда тоже можно любоваться видом на залив, наслаждаясь ощущением бескрайнего пространства.





В этом проекте важна не только архитектура дома, но и дорога, ведущая к нему.





Чтобы попасть к дому на озере, нужно пересечь ущелье по подвесному мосту, а затем по тропинке спуститься по склону к небольшой площадке и эллингу на берегу.

На самом берегу озера стоит домик с низкой посадкой. Его деревянная отделка и детали напоминают конструкцию лодки.