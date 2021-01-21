ФОТО | Необычные постройки мира: четыре просто невероятных дома на краю
Только войдя в здание, можно понять, насколько высоко оно находится над морем. Одна часть дома расположена над крутым обрывом, отсюда и название “Дом на скале”. Интерьер намеренно лаконичен, чтобы не отвлекать внимание от вида на горизонт, рельеф скал и море.
Из окон гостиной открывается панорамный вид на воду, в то время как из верхней спальни можно любоваться на скалу, расположенную параллельно берегу моря.
Легкий стальной каркас дома, опирающийся на бетонные опоры, поддерживает объем здания. Стальные рамы выдерживают как горизонтальные, так и вертикальные нагрузки.
Внутри здания граница между интерьером и экстерьером почти растворяется. Сквозь панорамные окна природа будто сливается с пространством дома.
Чередуя глухие стены с остекленными, архитекторы создали пространство, которое постепенно становится открытым, чтобы человек не чувствовал себя незащищенным перед миром природы.
При создании проекта архитекторы сыграли на сочетании захватывающих видов и чувства комфорта.
На широкой плоской крыше расположена смотровая площадка. Отсюда тоже можно любоваться видом на залив, наслаждаясь ощущением бескрайнего пространства.
Чтобы попасть к дому на озере, нужно пересечь ущелье по подвесному мосту, а затем по тропинке спуститься по склону к небольшой площадке и эллингу на берегу.
На самом берегу озера стоит домик с низкой посадкой. Его деревянная отделка и детали напоминают конструкцию лодки.
Небольшое окно на задней стене украшает фонарь. Свет в окне по вечерам, как маяк, привлекает идущих к дому, обозначая созданную руками человека границу между интерьером и экстерьером.
Легкая постройка стоит на воде на свайной конструкции, под домом есть место для хранения лодки. Дом у озера специально создан как место отдыха. Место, где можно расслабиться, поплавать и даже попрыгать в воду прямо из дома.
Именно вид на закат стал главным пожеланием хозяев при проектировании дома. Поэтому в комнатах, обращенных в сторону моря, архитекторы сделали панорамные окна.
Палитра отделочных материалов для фасадов навеяна сине-серыми оттенками воды и скал. Металлический сайдинг напоминает обшивку корпусов лодок, а доски кедра под воздействием солнца и соленого воздуха быстро становятся серебристыми.
Северо-западный угол дома отдан под открытую веранду. Большие раздвижные панели закрывают панорамные окна при приближении шторма. Такая конструкция позволяет зданию адаптироваться к меняющимся погодным условиям.
Решения нижнего и верхнего уровней дома сильно отличаются. Внизу — панорамное остекление, вверху — глухая стена, в которой прорезано небольшое окно.
Эти четыре проекта — примеры работ на пограничных участках, где важны понятия открытости и защищенности, где фундамент дома в буквальном смысле означает безопасность.