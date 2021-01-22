Лента безопасности не спасет от ответственности: очищайте крышу дома от снега, иначе рискуете потратить тысячи евро

Не стоит забывать, что если снег или сосульки, падая с крыши, причинят ущерб человеку или транспортному средству, припаркованному под карнизом, ущерб должен быть возмещен домовладельцем, а в случае многоквартирного дома — солидарно всеми владельцами квартир. Юрист указывает на самые важные вещи, которые необходимо учитывать домовладельцам.

Владельцы недвижимости несут общее обязательство, чтобы обеспечить безопасность на своем участке недвижимости, чтобы третьи лица не пострадали во время движения по нему. Это означает, что владелец собственности должен, среди прочего, следить за тем, чтобы дорога перед домом была свободна ото льда и чтобы с карнизов не падали сосульки. По своему характеру общее обязательство за непричинение вреда является обязанностью осторожности, и в соответствии с § 1050 (1) Обязательственно-правового закона можно предположить халатность лица, причинившего ущерб, то есть лицо, причинившее ущерб, не выполнило свое обязательство по непричинению вреда. Для освобождения от ответственности собственник недвижимой вещи должен доказать, что он сделал всё, что в его силах, для предотвращения ущерба.