Небывалые трудности Старого города и сложные маневры торговых центров: победители и проигравшие на рынке недвижимости в 2020 году

“Несмотря на то, что в апреле продажи новых квартир упали почти в десять раз, восстановление пошло неожиданно быстро, и сейчас на рынок в еще большем объеме выходят новые проекты, чем это было в прежние периоды. Покупатели новых квартир — это, как правило, молодые люди в возрасте 25-35 лет, которые (к счастью или к сожалению) уже давно махнули рукой на кризис, вызванный коронавирусом. Молодежь, как известно, по мере возможности отдает предпочтение именно новым квартирам, поэтому весеннее тотальное закрытие общества стало для них вовсе новым стимулом. На сегодняшний день количество приобретаемых новых квартир уже сравнялось с прошлогодними показателями. Поскольку весной многие застройщики, еще не оправившиеся от нанесенного пандемией удара, перенесли свою деятельность на более позднее время, конкуренция сократилась, что дало возможность повысить стоимость квартир, выставленных на тот момент на продажу”, — добавил Сооман.