ФОТО | Контейнерный дом, проект которого покорил весь мир

Согласно порталу Uncrate, проект белого контейнерного дома находится примерно в миле (1,6 км) от входа в национальный парк Джошуа-Три. Впервые о доме заговорили в 2017 году. Этот объект, получивший название Starburst House, состоит из нескольких морских контейнеров, каждый из которых закрыт стеклянной панелью и расположен так, чтобы обеспечить максимальную конфиденциальность, естественное освещение и лучшие виды для своих хозяев или гостей.