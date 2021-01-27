Уберите это немедленно! 5 запретов для спальни по фэншуй

Спальня — это не только место отдыха, но и сердце дома, в котором царят любовь, доверие и тепло. Грамотное обустройство этой комнаты поможет каждому привлечь в жизнь любовь, быстро восстанавливать силы после рабочего дня и создать во всем доме гармоничную энергетику. Эксперты сайта dailyhoro.ru предлагают познакомиться с запретами для спальни, благодаря которым получится избежать не только оттока энергии, но и проблем в личной жизни.

1. Зеркала. Отражающие поверхности с осторожностью используют в интерьере по всему миру, и учение фэншуй не рекомендует помещать в спальне зеркала, особенно если они отражают кровать и спящих на ней людей. В зеркалах сосредоточена энергия, объединяющая миры живых и мертвых, и она способна навредить беззащитным людям, пребывающим во власти снов. Также зеркала отражают все эмоции, и если влюбленные ссорятся, в ночное время отражающая поверхность будет транслировать негатив. Кроме того, разбитое зеркало сулит большие беды всем членам семьи.

2. Картины. В спальне не должны присутствовать элементы живописи, изображающие разрушения и неприятные глазу сюжеты. Картины, на которых художник изображает катастрофы, размытые пятна темных оттенков или рваные линии, вряд ли помогут воссоздать энергетику счастья и взаимопонимания. По правилам в спальне располагают картины, изображающие то, чего недостает в жизни, например, любовь. Парные изображения животных или людей, нежные пионы прекрасно впишутся в интерьер. Уместными будут и изображения новорожденных, если пара мечтает о пополнении в семье.

3. Вода. Согласно учению фэншуй, в спальне не должно быть много воды. Фонтанам и аквариумам нет места там, где человек отдыхает. Вода несет в себе разрушительную силу, находясь именно в помещении спальни, и ее влияние может стать причиной множества заболеваний, проблем со сном, конфликтов внутри семейной пары.