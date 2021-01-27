Уберите это немедленно! 5 запретов для спальни по фэншуй
Спальня — это не только место отдыха, но и сердце дома, в котором царят любовь, доверие и тепло. Грамотное обустройство этой комнаты поможет каждому привлечь в жизнь любовь, быстро восстанавливать силы после рабочего дня и создать во всем доме гармоничную энергетику. Эксперты сайта dailyhoro.ru предлагают познакомиться с запретами для спальни, благодаря которым получится избежать не только оттока энергии, но и проблем в личной жизни.
1. Зеркала. Отражающие поверхности с осторожностью используют в интерьере по всему миру, и учение фэншуй не рекомендует помещать в спальне зеркала, особенно если они отражают кровать и спящих на ней людей. В зеркалах сосредоточена энергия, объединяющая миры живых и мертвых, и она способна навредить беззащитным людям, пребывающим во власти снов. Также зеркала отражают все эмоции, и если влюбленные ссорятся, в ночное время отражающая поверхность будет транслировать негатив. Кроме того, разбитое зеркало сулит большие беды всем членам семьи.
2. Картины. В спальне не должны присутствовать элементы живописи, изображающие разрушения и неприятные глазу сюжеты. Картины, на которых художник изображает катастрофы, размытые пятна темных оттенков или рваные линии, вряд ли помогут воссоздать энергетику счастья и взаимопонимания. По правилам в спальне располагают картины, изображающие то, чего недостает в жизни, например, любовь. Парные изображения животных или людей, нежные пионы прекрасно впишутся в интерьер. Уместными будут и изображения новорожденных, если пара мечтает о пополнении в семье.
3. Вода. Согласно учению фэншуй, в спальне не должно быть много воды. Фонтанам и аквариумам нет места там, где человек отдыхает. Вода несет в себе разрушительную силу, находясь именно в помещении спальни, и ее влияние может стать причиной множества заболеваний, проблем со сном, конфликтов внутри семейной пары.
4. Растения. Безусловно, комнатные цветы оживляют интерьер и создают гармонию в доме, однако для спальни цветы нужно подбирать особенно внимательно. Существуют цветы, обладающие негативной энергетикой. Таким растениям-вампирам нет места в спальне. Не подойдут для этой комнаты и те растения, которые противостоят появлению в доме мужской энергетики. Их влияние провоцирует конфликты у сложившихся пар, а одиноким сердцам мешает встретить свою любовь.
5. Вещи умерших людей. Любые предметы, так или иначе связанные со смертью, категорически нельзя оставлять в спальне. Чучела животных, шкуры, рога, фотографии и вещи почивших родственников обладают сильной энергетикой мира мертвых и не несут в мир живых ничего, кроме разрушения и болезней. В спальне должны царить гармония и покой, поэтому от таких предметов в интерьере лучше избавиться, как и от живых срезанных цветов, которые несут энергетику увядания.
Учение фэншуй помогает создавать в доме энергетику процветания и благополучия, поэтому к нему прислушивается все больше людей. По этому учению в спальне должно быть минимум вещей, чтобы не создавать застой энергетики, рассеянный свет и уютная кровать, поставленная по всем правилам. В такой спальне будет комфортно не только отдыхать, но и укреплять отношения с избранником.
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